В городе Кульсары осушено 2 723 жилых двора

Как проходит устранение последствий паводков в Кульсары, рассказал оперштаб по ЧС Атырауской области, передает агентство Kazinform.

— Продолжаются работы по откачке воды из подтопленных зон города Кульсары. В работе по ликвидации ЧС задействованы силовые средства Министерства по чрезвычайным ситуациям, местных исполнительных органов и производственных учреждений, — говорится в сообщении.

По данным оперштаба, по состоянию на 3 мая общий объем откачанной воды составляет 3 миллиона 500 тысяч кубометров.

В результате проведенной работы осушено 2 723 жилых двора, 257 предпринимательских и 29 социальных объектов.

Напомним, в городе Кульсары продолжаются работы по оценке имущества пострадавшего во время паводков, на сегодня от жителей поступило 2 733 заявления, 867 домов прошли техобследование после паводков.

Около месяца назад разлилась река Жем и административный центр Жылыойского района Атырауской области — город Кульсары — оказался затопленным. От стихийного бедствия были повреждены 2 920 домов, около 200 объектов предпринимательства, 15 административных зданий и социальных объектов. Более 300 голов скота, принадлежавшего местным жителям, погибли от наводнения.