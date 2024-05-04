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    09:20, 04 Май 2024 | GMT +6

    В городе Кульсары осушено 2 723 жилых двора

    В городе Кульсары осушено 2 723 жилых двора
    Фото: кадр из видео оперштаба Атырауской области

    Как проходит устранение последствий паводков в Кульсары, рассказал оперштаб по ЧС Атырауской области, передает агентство Kazinform.

    — Продолжаются работы по откачке воды из подтопленных зон города Кульсары. В работе по ликвидации ЧС задействованы силовые средства Министерства по чрезвычайным ситуациям, местных исполнительных органов и производственных учреждений, — говорится в сообщении.

    По данным оперштаба, по состоянию на 3 мая общий объем откачанной воды составляет 3 миллиона 500 тысяч кубометров.

    В результате проведенной работы осушено 2 723 жилых двора, 257 предпринимательских и 29 социальных объектов.

    Напомним, в городе Кульсары продолжаются работы по оценке имущества пострадавшего во время паводков, на сегодня от жителей поступило 2 733 заявления, 867 домов прошли техобследование после паводков.

    Около месяца назад разлилась река Жем и административный центр Жылыойского района Атырауской области — город Кульсары — оказался затопленным. От стихийного бедствия были повреждены 2 920 домов, около 200 объектов предпринимательства, 15 административных зданий и социальных объектов. Более 300 голов скота, принадлежавшего местным жителям, погибли от наводнения. 

    Теги:
    Подтопления Атырауская область МЧС Кульсары Регионы Казахстана Происшествия, ЧС Паводки в Казахстане Паводки
    Наталья Мосунова
    Автор
    Наталья Мосунова
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