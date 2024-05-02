Свыше 300 частных жилых домов остаются подтопленными в Кульсары

В городе Кульсары Атырауской области подтопленными остаются более трехсот частных жилых домов, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

Напомним, с момента паводка в населенном пункте силами спасателей МЧС РК было отведено более 3 млн кубометров воды из 2564 домов. Работа по откачке ведется круглосуточно.

25 дней назад разлилась река Жем и административный центр Жылыойского района Атырауской области — город Кульсары — оказался затопленным. От стихийного бедствия были повреждены 2 920 домов, около 200 объектов предпринимательства, 15 административных зданий и социальных объектов. Более 300 голов скота, принадлежавшего местным жителям, погибли от наводнения.

После затопления Кульсары сюда приезжали Премьер-министр Олжас Бектенов, вице-премьер Канат Бозумбаев, аким Атырауской области Серик Шапкенов, чтобы ознакомиться с ситуацией на месте.

По словам акима Атырауской области Серика Шапкенова, очистку затопленных территорий в городе Кульсары планируется завершить в скором времени. До сегодняшнего дня была проведена работа по осушению 1 821 дома. К этой работе было привлечено свыше 200 рабочих, 69 единиц техники.