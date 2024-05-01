Как ведется ликвидация последствий наводнения в Кульсары

25 дней назад разлилась река Жем и административный центр Жылыойского района Атырауской области — город Кульсары — оказался затопленным. От стихийного бедствия были повреждены 2 920 домов, около 200 объектов предпринимательства, 15 административных зданий и социальных объектов. Более 300 голов скота, принадлежавшего местным жителям, погибли от наводнения. Хуже всего - погибли 4 человека, передает агентство Kazinform.

Что cейчас происходит в Кульсары?

После затопления Кульсары сюда приезжали Премьер-министр Олжас Бектенов, вице-премьер Канат Бозумбаев, аким Атырауской области Серик Шапкенов, чтобы ознакомиться с ситуацией на месте.

Фото: primeminister.kz

Как сообщил аким Жылыойского района Жумабек Каражанов, сейчас в моногороде ликвидация последствий наводнения ведется по трем направлениям: откачка воды, проведение дезинфекции и восстановление поврежденных инженерно-коммуникационных сетей.

— Очень трудно точно назвать размеры ущерба, нанесенного Жылыойскому районы стихийным бедствием. Оценочные компании еще ведут подсчет этого ущерба. Принимаются документы от владельцев поврежденных наводнением домов. Владельцы некоторых домов не успели их зарегистрировать. Было решено в таких случаях принимать заявления по документам, удостоверяющим личность жителей, — говорит Ж. Каражанов.

По словам акима Атырауской области Серика Шапкенова, очистку затопленных территорий в городе Кульсары планируется завершить в скором времени. До сегодняшнего дня была проведена работа по осушению 1 821 дома. К этой работе было привлечено свыше 200 рабочих, 69 единиц техники, откачано 2,8 миллиона кубометров воды.

Фото: акимат Атырауской области

Начата техническая проверка и оценка ущерба в затопленных домах. Исполнительный директор оценочной компании Алмат Байдаулетов сообщил, что очень трудно оценивать ущерб в затопленных домах. В таких домах невозможно полностью установить ущерб от наводнения. До настоящего времени проведена техническая проверка более 600 домов.

— Местные исполнительные органы дают нам список домов и объектов, где нужно провести оценку. Затем, совместно с владельцами домов, сотрудниками полиции, представители оценочной компании ведут работу по оценке. Объект фотографируется. Дом проверяется с помощью технического паспорта. В случае отсутствия документов на дом, заново чертится план. Компания, проводящая техническую оценку, дает заключение о возможности проведения ремонта дома или о необходимости его строительства заново. После этого мы рассчитываем объем средств, необходимый для ремонта, восстановления дома или на его строительство, — сказал А.Байдаулетов.

Фото: ДЧС Атырауской области

Как сообщил аким района Ж.Каражанов, из числа эвакуированных в связи с наводнением жителей города Кульсары более 12 тысяч человек вернулись в свои дома. Среди этих граждан есть те, чьи дома не были затоплены, но они выехали из города в связи с эвакуацией.

— Некоторые жители временно поселились у родственников, другие - в эвакуационных пунктах и на съемных квартирах. Например, на эвакуационных пунктах в Мангистауской области находятся 1 800 жителей Кульсары. В поселке Тенгиз в общежитиях остаются около 600 жителей. В Кульсары в эвакуационном пункте находятся 170 человек, — сказал аким района.

Фото: ДЧС Атырауской области

Как сообщил пресс-секретарь акима области Руслан Жумагазиев, до 29 апреля поступило 3 878 заявлений, 3 600 семей получили единовременную материальную помощь. Составлен список из 2 395 человек, имеющих кредиты, и направлен в банки.

По мнению руководителя отдела департамента санитарно-эпидемиологического контроля Атырауской области Айгуль Сабыркызы, на территориях, где долго стояла вода, есть опасность распространения различных инфекционных заболеваний.

Фото: акимат Атырауской области

— В городе Кульсары ведется дезинфекция бывших затопленными объектов. В связи с этим, напоминаем, чтобы жители не входили в дома, где не проводилась дезинфекция, не делали самостоятельно уборку. Для осушения жилых домов, их дезинфекции нужно обращаться к специалистам, — сказал А.Сабыркызы.

Какая помощь нужна Кульсары?

Депутат Мажилиса Парламента РК Адиль Жубанов выражает беспокойство по поводу восстановления города Кульсары. Он считает, что на ситуацию в Кульсары должно обратить внимание Правительство, и принять конкретные меры. Поэтому депутат направил запрос на имя Премьер-министра Олжаса Бектенова.

— Жылыойский район с его более чем 40 месторождениями нефти с общим запасом 2,5 миллиарда тонн является самым крупным, имеющим стратегическое значение районом в стране. Не секрет, что и Национальный фонд, и республиканский бюджет формируются также из доходов от добытой в Жылыойском районе нефти. То, что жители Жылыойского района, который является донором для экономики страны, значительно пострадали от наводнения и остались без жилья — большой экзамен для Правительства, — говорит Адиль Жубанов.

Фото: из личного архива Адиля Жубанова

По словам депутата, алгоритм Министерства промышленности и строительства по восстановлению затопленных жилых домов невыгоден для жителей. Министерство предложило два проекта касательно жилья, признанного непригодным для проживания. Первый — 22 миллиона тенге на постройку нового дома. Второй — предоставить новое жилье из государственного жилищного фонда.

— Кульсары — город нефтяников. Местные жители многие годы работали на месторождении Тенгиз, на заработанные деньги построили дома, стоимость которых несравнима с суммой в 22 миллиона тенге, которая утверждена Министерством промышленности и строительства. Посреди воды, размывшей кладбища города Кульсары, убойные цеха, нефтяные отходы и шламы, мусор, стоят 2 810 жилых домов. Здесь сложная эпидемиологическая ситуация, есть высокий уровень опасности распространения инфекционных заболеваний, — бьет тревогу депутат Мажилиса.

У мажилисмена, ознакомившегося с ситуацией в затопленном Кульсары, выслушавшего требования и пожелания жителей, есть несколько предложений.

Фото: из личного архива Адиля Жубанова

— Во-первых, компенсация жителям, чьи дома стали непригодными для проживания, должна соответствовать текущей цене за квадратный метр жилой площади, сложившийся в регионе. В Атырауской области рыночная цена 1 квадратного метра в новом жилом доме — 350-400 тысяч тенге. Потому, что в регионе дорогие стройматериалы. Например, один кубометр бетона в Атырауской области стоит 50 тысяч тенге, в Алматы - 16 тысяч тенге, в Актобе - 18 тысяч тенге. Материал ПГС, который в Алматы стоит 2 700 тенге, в Актобе стоит 4 тысячи тенге, в Атырау - 8 500 тенге. Цена керамического кирпича в Алматы - 36 тенге, в Актобе - 120 тенге, в Атырау - 160 тенге. И другие стройматериалы в Атырауской области, по сравнению с другими регионами, дороже на 50-70%. Во-вторых, на ремонт домов, поврежденных наводнением, но пригодных для проживания, которые можно отремонтировать, нужно выплачивать по 100 000 тенге на квадратный метр. В-третьих, единовременную социальную помощь пострадавшим от наводнения семьям нужно начислять не в размере 100 МРП, а по 50 МРП на каждого члена семьи. В-четвертых, родственникам погибших нужно назначить единовременное пособие в размере 1 000 МРП. Во время наводнения в городе Кульсары погибли 4 человека, 4 семьи остались без кормильцев. В-пятых, нужно реконструировать пострадавший от наводнения город Кульсары, рассмотреть проект строительства нового «ЭКО КУЛЬСАРЫ». В действительности «нефтяной столицей» мы должны называть не город Атырау, а Кульсары. Жизнь 70 тысяч жителей города прямо связана с добычей нефти. Но архитектурный облик, уровень озеленения и благоустройства города Кульсары, центра Жылыойского района, низкие, здесь много домов ветхих и аварийных, — говорит Адиль Жубанов.

Ранее сообщалось, что с территории города Кульсары откачано 148 тысяч кубометров воды.