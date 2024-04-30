В Кульсары откачано свыше 148 тысяч кубометров воды – МЧС РК

В Кульсары продолжаются работы по откачке воды из подтопленных 356 домов с помощью передвижных насосных станции и мотопомп. С 00:00 ночи откачано свыше 148 тысяч куб. метров воды. Продолжается ежечасный мониторинг уровня воды в реке Жайык. Об этом на брифинге в СЦК рассказал представитель МЧС РК Аскар Шарип, передает корреспондент агентства Kazinform.

– По республике с начала паводка откачано свыше 13,3 млн м3 талой воды, проведена укладка 7,6 млн мешкотар и 1,5 млн тонн инертного материала. Отведена и откачана вода из 7 089 частных жилых домов и 2 834 дворовых территорий, вернулись в свои дома 39 932 человек. В эвакопунктах остаются 6 546 человек, – сказал Аскар Шарип на площадке в СЦК.

По его данным, всего в аварийно-спасательных и противопаводковых работах задействовано более 17 тысяч человек и порядка 2 тысяч единиц техники, 291 водооткачивающих средств и 202 плавательных средств, 7 воздушных судов.

В эвакопунктах с гражданами работают психологи и медицинские работники Департаментов по чрезвычайным ситуациям, Центра медицины катастроф МЧС.

Ранее сообщалось, что 39 932 казахстанцев вернулись в свои дома после паводков.