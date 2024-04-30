39 932 казахстанца вернулись в свои дома после паводков - МЧС

По информации о паводковой ситуации на 16:00 вернулись в свои дома 39 932 казахстанцев. В эвакопунктах остаются 6546 человек, передает агентство Kazinform со ссылкой на МЧС.

По республике отведена вода из 7089 частных жилых домов и 2834 дворовых территорий.

С начала паводка откачано свыше 13,3 млн м3 талой воды, проведена укладка 7,6 млн мешкотар и 1,5 млн тонн инертного материала.

На телефоны «Горячей линии» поступило 2256 звонков.