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    16:27, 30 Апрель 2024 | GMT +6

    39 932 казахстанца вернулись в свои дома после паводков - МЧС

    паводки
    Фото: управление внутренней политики Костанайской области

    По информации о паводковой ситуации на 16:00 вернулись в свои дома 39 932 казахстанцев. В эвакопунктах остаются 6546 человек, передает агентство Kazinform со ссылкой на МЧС.

    По республике отведена вода из 7089 частных жилых домов и 2834 дворовых территорий.

    С начала паводка откачано свыше 13,3 млн м3 талой воды, проведена укладка 7,6 млн мешкотар и 1,5 млн тонн инертного материала.

    На телефоны «Горячей линии» поступило 2256 звонков. 

    Теги:
    МЧС Регионы Казахстана Эвакуация Паводки в Казахстане Паводки
    Гульсара Кенбаева
    Автор
    Гульсара Кенбаева
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