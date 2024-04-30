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    11:25, 30 Апрель 2024 | GMT +6

    В Кульсары отведена вода из 2 564 жилых домов

    Жители Кульсары укрепляют дамбы
    Фото: акимат Атырауской области

    По данным МЧС РК, в Атырауской области защитные сооружения возведены вдоль 41 населенного пункта. Всего за период паводков в регионе возведено более 500 километров защитных сооружений, передает корреспондент агентства Kazinform.

    По словам представителя МЧС РК Аскара Шарипа, в Атырауской области находится группировка спасателей из 10 регионов, включая военнослужащих воинских частей МЧС. 

    — Сотрудники МЧС ведут ежечасный мониторинг уровня воды в реке Жайык, — заявил Аскар Шарип на брифинге в СЦК.

    Он добавил, что в круглосуточном режиме продолжаются работы по откачке воды из зон подтопления. К примеру, в городе Кульсары отведена вода из 2 564 жилых домов.

    Теги:
    Атырауская область МЧС Кульсары Паводки
    Ербол Казистаев
    Автор
    Ербол Казистаев
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