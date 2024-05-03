867 домов в Кульсары прошли техобследование после паводков

В городе Кульсары продолжаются работы по оценке имущества пострадавшего во время паводков, на сегодня от жителей поступило 2 733 заявления, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу акимата Атырауской области.

В работе задействовано более 40 технических специалистов которые занимаются техническим обследованием и оценкой, работа ведется без выходных. С 26 апреля по сегодняшний день завершено техническое обследование 867 объектов, данные работы будут завершены до 15 мая.

Фото: пресс-служба акимата Атырауской области

С начала восстановительных работ в городе Кульсары откачено 3,5 млн кубических метров воды, в работах задействовано порядка 2700 человек, и 125 единиц откачивающей и перекачивающей воду техники. На 3 мая вода полностью откачена от 2704 объектов, в работах по откачке задействовано 2800 человек.

Так же в Жылыойском районе ведется работа по регистрации заявок по возмещению стоимости погибших паводка сельскохозяйственных животных, принято 87 заявлений.

Фото: пресс-служба акимата Атырауской области

Работает консультационный центр по возмещению ущерба для предпринимателей, чьи объекты пострадали от наводнения, всего консультацию получили 103 предпринимателя.

Фото: пресс-служба акимата Атырауской области

Для жителей пострадавших от паводков работает круглосуточный колл-центр: 87025963810, 87015533290, 87015116717.

На сегодня 3600 жителей Кульсары получили единовременную материальную помощь в размере 100 МРП.