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    22:22, 03 Май 2024 | GMT +6

    За сутки из Кульсары вывезли 975 тонн мусора

    акимат Жылыойского района
    Фото: акимат Жылыойского района

    За сутки из подтопленного паводковыми водами города Кульсары было вывезено 975 тонн мусора, передает корреспондент агентства Kazinform.

    В настоящее время в городе Кульсары — центре Жылыойского района — продолжаются работы по ликвидации последствий паводков и восстановлению.

    По словам директора ТОО «Жылыой Тазалык» Бауржана Абдрахманова, бытовой и другой мусор собирается с улиц города и вывозится в специально отведенное для этого место. Для этих целей выделена спецтехника.

    мусор
    Фото: акимат Жылыойского района

    — В городе Кульсары паводковыми водами были повреждены многие дома. Есть и другие объекты. Ежедневно вывозится огромное количество мусора. Жители выбрасывают предметы домашнего обихода и мебель, поврежденную паводком. Все это вывозится на полигон специальным автомобилем. Специальная техника за сутки совершила 48 рейсов и доставила на полигон 975 тонн мусора, — сказал Бауржан Абдрахманов.

    Ранее сообщалось, что 867 домов в Кульсары прошли техобследование после паводков. 

    Теги:
    Атырауская область Кульсары Мусор
    Гульсара Кенбаева
    Автор
    Гульсара Кенбаева
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