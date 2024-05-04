За сутки из Кульсары вывезли 975 тонн мусора

За сутки из подтопленного паводковыми водами города Кульсары было вывезено 975 тонн мусора, передает корреспондент агентства Kazinform.

В настоящее время в городе Кульсары — центре Жылыойского района — продолжаются работы по ликвидации последствий паводков и восстановлению.

По словам директора ТОО «Жылыой Тазалык» Бауржана Абдрахманова, бытовой и другой мусор собирается с улиц города и вывозится в специально отведенное для этого место. Для этих целей выделена спецтехника.

Фото: акимат Жылыойского района

— В городе Кульсары паводковыми водами были повреждены многие дома. Есть и другие объекты. Ежедневно вывозится огромное количество мусора. Жители выбрасывают предметы домашнего обихода и мебель, поврежденную паводком. Все это вывозится на полигон специальным автомобилем. Специальная техника за сутки совершила 48 рейсов и доставила на полигон 975 тонн мусора, — сказал Бауржан Абдрахманов.

Ранее сообщалось, что 867 домов в Кульсары прошли техобследование после паводков.



