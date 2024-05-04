За год не исправить: лесные учреждения Павлодарской области не готовы к пожарам

В Павлодарской области лесоохранные учреждения не готовы к пожароопасному сезону: не хватает лесопожарных станций, нет раций, большая часть техники устарела, людей принимают на работу только на сезон. О проблемах со связью, кадрами и тракторах-«призраках» корреспонденту агентства Kazinform рассказал руководитель областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира Руслан Тулепбаев.

До 18 марта все лесные учреждения Казахстана должны были завершить подготовку к пожароопасному сезону. После этого, с 18 марта по 2 апреля, областные территориальные инспекции проверяли результаты проведенной работы. В Павлодарской области результаты проверки не радуют. Резервату «Ертіс орманы» поставили удовлетворительную оценку, Баянаульскому нацпарку и двум лесным учреждениям, которые находятся в ведении акимата области - Максимо-Горьковскому и Урлютюбскому - дана средняя оценка до шести баллов. Хуже всего готовы к борьбе с природными пожарами в Павлодарском лесоохранном учреждении: у них 2,9 балла из 10 возможных.

Руководитель областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира Руслан Тулепбаев подтвердил, что нарушений хватает, многие из них связаны с финансированием по остаточному принципу. Проблемы есть не только с подготовкой к возможным пожарам, но и с восстановлением лесов.

- Расскажите, пожалуйста, какие нарушения были выявлены при проверке лесоохранных учреждений?

- Не везде были созданы резервы ГСМ, техника не расконсервирована после зимы. И хотя до 18 марта в лесоохранных учреждениях должны были завершить подготовку, Павлодарское учреждение 18 марта только издает приказ о необходимости готовиться к пожароопасному сезону.

- То есть к ним едет проверка, а они только готовят документы?

Фото: Наталья Зинченко/Kazinform

- Да, такая ситуация получилась. До 18 марта никакой работы по подготовке не проводилось. Также было выявлено, что пожарные рукава в лесоохранных учреждениях, в частности, в Баянаульском нацпарке, уже дырявые и подлежат стопроцентной замене. Помимо этого, Павлодарскому учреждению мы поставили неудовлетворительную оценку, потому что техника требовала ремонта, элементарно не было аптечек, аккумуляторов. Из 8-ми тракторов 6 - списаны. На пожароопасный сезон они остаются с двумя тракторами, но, благо, этот вопрос решен. Сейчас им передали пять новых тракторов через АО «Алюминий Казахстана».

По итогам проверки, им вынесено предписание, установлены сроки для устранения недостатков. С прошлой недели повторно объезжаем лесные учреждения - до 15 мая нужно все перепроверить.

- А в каком состоянии находятся лесопожарные станции?

- К сожалению, в трех лесоохранных учреждениях не хватает лесопожарных станций. Вся их техника стоит на улице. Согласно требованиям там должны быть отапливаемые боксы для машин, кабинеты для руководителей, комнаты отдыха для бойцов, метеопункт, чтобы работники лесопожарных станций могли определить класс пожарной опасности на день. Исходя из этого, ЛПС планирует свою работу. При 3-5 классах опасности устанавливается круглосуточное дежурство. Сотрудники должны быть в полной боевой готовности, чтобы среагировать по первому сигналу. Приехав с пожара, люди должны элементарно умыться, отдохнуть. Тот же пожарный расчет, когда действует чрезвычайный класс опасности, должен где-то находиться, чтобы оперативно выехать к месту пожара. Поэтому лесопожарные станции нужны, но не везде они есть. Из 16 лесничеств они имеются только в 11, но, сожалению, не соответствуют требованиям. Четыре из них аварийные, которые нужно снести и заново отстроить. По Павлодарскому учреждению - шесть лесничеств, но ни в одном из них нет оборудованных лесопожарных станций.

Еще один момент: сотрудники, начиная от руководителей и заканчивая бойцами, должны быть в постоянном штате. А тут полностью весь штат набирается на сезон. С этим бывают проблемы, потому что люди не хотят идти на временную работу. Все эти вопросы - нарушения по лесопожарным станциям, отсутствие пожарно-наблюдательных вышек, постоянного штата, резерва ГСМ, укрепление материально-технической оснащенности - мы ежегодно поднимаем и перед акиматом области, и перед министерством. Да, идет финансирование, но недостаточное.

- Тогда получается причина проблем - в недофинансировании? Такая ситуация сложилась только в Павлодарской области или в других регионах Казахстана?

- Приведу пример. Есть две соседние области – Павлодарская и Карагандинская. Это два промышленных региона, поступления в бюджет от эмиссий в окружающую среду почти одинаковые. Соседняя Караганда из этих 13-14 миллиардов тенге в год выделяет 2,5 миллиарда тенге на обеспечение деятельности лесоохранных учреждений. Павлодарская область - до миллиарда тенге не дотягивает, это 600-700 миллионов тенге на три лесных учреждения (те, что в ведении акимата, а не республики – прим. ред.). И если в соседней области штат лесопожарных станций постоянный, у них зарплата составляет 200-250 тысяч тенге, у нас и зарплаты низкие, и работники сезонные.

- Соответствует ли действительности информация о том, что в наших лесоохранных учреждениях отсутствуют рации?

- В Павлодарском учреждении раций нет. В Урлютюбском - есть, но не везде они принимают сигнал. В этих лесных учреждениях в основном пользуются мобильной связью. По резервату радиосвязь налажена, по Баянаульскому национальному парку есть проблема с отдаленным Долбинским лесничеством. Там планируют установить репитеры, но пока ситуация со связью сложная.

- В прошлом году в Павлодарской области был сильнейший пожар. На Ваш взгляд, это показательный пример подготовки к пожароопасному сезону?

- Прошлый пожароопасный сезон выдался очень суровым. Не только для нас, а в целом по Казахстану. В Абайской области сгорело почти 70 тысяч гектаров леса. По Павлодарской области зарегистрировано 207 пожаров, мы первые в антирейтинге по их количеству. На количество лесных пожаров повлияло то, что у нас равнинная местность и много грозовых разрядов. Второй фактор – реагировали не оперативно: несвоевременно доложили, несвоевременно техника выехала. Всего было зафиксировано более 20 крупных пожаров, где площадь превышала 25 гектаров. Самый крупный пожар произошел в Степном лесничестве. Причин много. Из 38 пожарных машин, которые на сегодняшний день есть в резервате, только три новые. Остальным по 10 и более лет. Конечно, они часто ломаются. И во время пожароопасного сезона бывает: выехал на пожар и сломался.

При этом в прошлом году из бюджета выделили 2,5 миллиарда тенге, и на территории резервата «Ертіс орманы», по примеру Нацпарка Бурабай и резервата Семей орманы, установили систему раннего обнаружения пожаров. Это 23 вышки с камерами, камеры работают на 360 градусов 24 часа в сутки. В случае появления очага пожара информация поступает в центральную диспетчерскую, сразу известны координаты. Это позволяет быстро среагировать, и они эффективнее, чем просто наблюдательные вышки.

- А как же космический мониторинг?

- Пока спутник пройдет над нужной точкой, пока мы получим информацию, теряется достаточно много времени. Космомониторинг может определить очаги высоких температур, может дать примерные координаты. Система раннего обнаружения пожаров дает возможность раньше увидеть и быстрее среагировать на возгорание.

- Получается, что резерват «Ертіс орманы» лучше всего готов к пожароопасному сезону. С одной стороны, здесь установлены вышки с камерами, но, тем не менее, по данным Минэкологии, у них вся техника находится под списанием. Высокие баллы резерват получил из-за установки системы раннего обнаружения пожаров?

- На сегодняшний день у нас пять лесоохранных учреждений. И, когда мы определяем готовность к пожароопасному сезону, выставляется оценка, при этом учитываются нормативы по технике, шанцевым инструментам, резерв ГСМ, штат, укомплектованность. Согласно этой методике, техника, которая по нормативу положена, у них имеется. Да, она устаревшая, где-то ее надо менять, пусть даже она подлежит списанию, но она, по крайней мере, отремонтирована к началу пожароопасного сезона.

Просто техника свой срок отработала, а так все 38 пожарных машин на ходу. А вот в Павлодарском лесоохранном учреждении даже радиостанций нет, связь не обеспечивается, метеопунктов нет, класс пожарной опасности не определяется.

- А как обстоит дело с обеспечением спецодеждой?

- В этом вопросе тоже имеются проблемы. Каждый пожарный расчет из двух химбойцов должен быть обеспечен спецодеждой. В резервате спецодеждой обеспечены почти на 100%, в других лесоохранных учреждениях, к сожалению, ее не хватает. В прошлом году из республиканского бюджета выделяли деньги, но конкурсные процедуры где-то состоялись, где-то не состоялись, поэтому часть средств не освоили. Во втором полугодии планируют еще выделить деньги и докупить.

- Для того, чтобы справиться с лесными пожарами нужны трактора, чтобы сделать опашку. Этой техники в лесных учреждениях достаточно?

- Трактора нужны, чтобы проводить противопожарное обустройство, те же самые минерализованные полосы прокладывать. Когда возникает низовой пожар, самый эффективный способ - создать преграду путем проведения борозды, опашки. Сейчас трактора есть везде, но их меньше, чем нужно. Существуют утвержденные нормы и нормативы по охране, защите и воспроизводству лесов. Допустим, на противопожарные мероприятия нужно 5 тракторов, на воспроизводство - 5 или 6 тракторов, на проведение каких-то защитных мероприятий – еще 1-2. А как делают? Вот есть 5 тракторов, и их используют на опашку, на посадку, на проведение противопожарных мероприятий. Прошлой весной был такой случай: идет посадка, тут случается возгорание, трактора снимают с посадки, они едут на пожар.

Фото: Наталья Зинченко/Kazinform

- Лесные пожары почти неизбежны, главное - минимизировать ущерб и восстанавливать леса. Сколько нужно времени, чтобы подготовить саженцы, и что у нас с лесопитомниками?

- Чтобы получить стандартный посадочный материал необходимо два года. В частности, по Павлодарской области основной породой для лесоразведения и воспроизводства принята сосна обыкновенная. После посева она должна два года в питомнике расти до стандартных сеянцев, не менее 20 сантиметров.

На территории области есть 3 питомника: в резервате и в Баянаульском национальном парке. Они стопроцентно покрывают свою потребность, чего не скажешь о трех наших лесных учреждениях. В 2020 году, по поручению Президента, была разработана программа увеличения воспроизводства лесов до 2025 года, в соответствие с которой лесоохранные учреждения, где нет питомников, должны были заложить временные питомники, чтобы обеспечить себя посадочным материалом.

По трем лесным учреждениям – Павлодарское, Максимо-Горьковское и Урлютюбское - эти временные питомники заложили, но не получили должного результата. Они где-то в лесу закладывали, не обеспечивался должный уход, охрана и практически 70% посадочного материала погибли. За два года получили всего лишь 30% от ожидаемого плана. В основном посадочный материал для лесокультурных работ приобретается через портал государственных закупок, куда заявки может подать кто угодно. И что получается в итоге - посадочный материал привозят из России. С этим связан ряд проблем: не зря существуют правила лесосеменного районирования. Допустим, посадочный материал, который используется в Акмолинской области, для нашего региона неприемлем. Подходит посадочный материал с Костаная, Семея, наш собственный и все. Другие сеянцы не всегда приживаются. Поэтому необходимо, чтобы посадочный материал был свой, из своих семян, из своих шишек. Только так можно получить хороший процент приживаемости. С привозным мы не знаем, как его везли, может корни уже подсушенные или посадочный материал заражен каким-то карантинным заболеванием.

По плану до 2025 года по области лесопокрытые площади должны были увеличиться на 19 500 гектаров. Но это при обеспечении нормативной приживаемости. За два предыдущих года приживаемость - не более 35%. Сказались и погодно-климатические условия, и то, что посадочный материал не районированный. Скорее всего не был обеспечен своевременный уход, нарушены сроки посадки. По резервату хоть посадочный материал и районированный, выращенный в своем питомнике, у него тоже приживаемость низкая. Нарушена технология посадки, агротехнические требования, сказалось засушливое лето, весна без дождей.

- Специалисты говорят, что в Павлодарской области самая частая причина лесных пожаров – грозовые разряды. А человеческий фактор тоже играет свою роль?

- За последние три года больше всего лесных пожаров произошло именно из-за грозовых разрядов. На человеческий фактор приходится где-то 20%.

- Как подсчитывается ущерб от лесного пожара? Насколько сильно страдает экосистема?

- Любой пожар - это ущерб и трагедия для флоры и фауны. Есть прямой и косвенный ущерб. Прямой - это потеря древесины, потеря полезных свойств леса, рекреационных свойств, потеря места обитания животных, кормовой базы. Косвенный ущерб - затраты, связанные с тушением, в том числе - ГСМ. В прошлом году по 207 пожарам мы получили ущерб в 240 миллионов тенге, из них прямой ущерб - около 100 миллионов.

- Есть ли в наших лесах труднодоступные участки, куда сложно подобраться, чтобы быстро потушить огонь?

- В пойме очень много островков, к которым трудно подобраться, но они считаются территорией государственного лесного фонда. Там лиственные породы. В основном отдыхающие, те же рыбаки, после себя оставляют костры. И если островок в 20-40 гектаров загорелся, пока туда доберешься, он может полностью выгореть.

Второй момент – в резервате есть участки, куда трудно добраться технике в связи с тем, что имеются солонцы. Также на территории резервата отсутствуют глубокие естественные или искусственные водоемы, откуда вертолет может набрать воду. При этом на территории резервата имеются около 30 скважин, возле каждой установлены бочки по 40-50 кубов. В пожароопасный сезон все резервуары полностью заполнены водой. Пожарная машина подъезжает, может быстро заправиться.

- А на случай крупных пожаров этих скважин достаточно?

- Прошлый год показал, что где-то этого объема недостаточно, нужно дополнительно пробуривать скважины. Этот вопрос сейчас будет рассматриваться. Помимо этого, вводятся новые требования: лесовладельцы должны у себя провести проектно-изыскательные работы, определить наиболее подверженные грозовым разрядам участки и там установить громоотводы, молниеотводы. Сейчас у нас их нет. Эта работа будет проводиться резерватом в следующем году.

- Сейчас вы проверяете, как в лесоохранных учреждениях устраняют нарушения. Что реально уже успели сделать на местах?

- По решению вопросов с техникой - ничего не сделано, дополнительная пока еще не приобретена. Лесопожарных станций как не было, так и нет. Единственное, что создали резерв ГСМ, привели в порядок документацию, набрали штат бойцов на сезон. Подремонтировали технику, которая была законсервирована. Больших изменений нет, да и невозможно за очень короткий срок решить глобальные проблемы. Наверное, еще десяток лет нужен, чтобы отстроить лесопожарные станции на 100% соответствующие нормативам, укомплектовать штат, дать достойную зарплату всем работникам. При достаточном финансировании, по моему мнению, за пять лет можно более-менее навести порядок, но точно не за год или два.

- Синоптики говорят, что лето снова будет засушливым, в связи с этим насколько высоки риски лесных пожаров в Павлодарской области?

- Согласно данным Казгидромета, этот пожароопасный сезон будет еще опаснее, чем прошлогодний. Средняя температура в июне, июле, августе будет выше нормы, а осадки - ниже нормы. Это говорит о том, что класс пожарной опасности ожидается чрезвычайно высокий. Необходимо усиливать работу, быть начеку и обеспечить боевую готовность всех пожарных подразделений наших лесных учреждений.

Напомним, о неготовности Павлодарской, Акмолинской, Костанайской областей и резервата «Семей орманы» к возможным пожарам ранее заявлял министр экологии Ерлан Нысанбаев.