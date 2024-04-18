Три области и резерват «Семей орманы» не готовы к лесным пожарам

В отношении руководства резервата «Семей орманы» принимаются меры. Об этом доложили вице-премьеру РК Канату Бозумбаеву на совещании по подготовке к пожароопасному периоду, передает агентство Kazinform.

Пока на севере и западе Казахстана борются с большой водой, в ряде регионов уже начался пожароопасный сезон. Вернувшись из Северо-Казахстанской области, вице-премьер заслушал отчеты министра экологии и природных ресурсов Ерлана Нысанбаева, а также министра по чрезвычайным ситуациям Чингиса Аринова.

На сегодня в МЧС функционирует 441 пожарное подразделение. В регионах созданы 230 добровольных формирований, а также 709 постов местных исполнительных органов. Вице-премьер поручил ускорить создание еще 49 пожарных постов там, где отсутствует государственная противопожарная служба.

В рамках подготовки к пожароопасному периоду ведется космический мониторинг на площади 272,5 млн га. Однако данные со спутников выгружаются на станцию МЧС спустя несколько часов после полного облета территории страны. Сегодня МЦРИАП работает над созданием виртуальной станции, что позволит сократить время между фиксацией возгорания и выгрузки космоснимка со спутника до 20-40 минут.

Безопасность лесного фонда и подготовка к пожароопасному сезону находятся на особом контроле Президента и Правительства. Так, Министерство экологии и природных ресурсов проверило 158 государственных лесовладельцев. По итогам проверки, глава ведомства Ерлан Нысанбаев заявил о неготовности резервата «Семей орманы», а также Павлодарской, Акмолинской, Костанайской областей к возможным пожарам.

В числе нарушений было выявлено отсутствие закупа и резерва ГСМ, аварийное состояние зданий лесных пожарных станций либо их отсутствие, нехватка пожарных вышек, износ спецтехники.

К примеру, в Павлодарской области в ходе проверки резервата «Ертыс Орманы» стало известно, что все из имеющихся патрульных и пожарных подлежат списанию.

Также частыми нарушениями стали отсутствие раций и нехватка спецодежды.

Фото: Правительство РК

Как отметил Канат Бозумбаев, прошлогодняя трагедия резервата «Семей Орманы» не должна повториться и поручил принять безотлагательные меры по устранению выявленных нарушений.

- Мы хорошо помним последствия крупных природных пожаров, произошедших в области Абай и Костанайской области. Особое внимание хочу обратить на обязательное обеспечение каждого сотрудника противопожарной экипировкой, рациями и необходимым инвентарем, - отметил Канат Бозумбаев.

По итогам совещания вице-премьер поручил акиматам регионов в недельный срок разработать и утвердить региональные планы мероприятия по снижению рисков возникновения природных пожаров.

- Акимы областей несут персональную ответственность за реализацию мероприятий региональных планов, - напомнил Канат Бозумбаев.

Контроль за реализацией региональных планов возложен на МЧС. Также в недельный срок МЧС поручено внести предложения по увеличению объема, предоставляемых вертолетных услуг для аэровизуального мониторинга и тушения пожаров.

Министерству экологии поручено активизировать работу по установке систем раннего обнаружения пожаров на территории лесного фонда и материально-техническому дооснащению лесных и природоохранных учреждений.

Министерству внутренних дел совместно с акиматами в период высокой пожарной опасности принять меры по пресечению пребывания физлиц на территории лесного фонда, в том числе с целью возможных поджогов. В случае выявления подобных фактов привлекать к ответственности.

Фото: Правительство РК

Фото: Правительство РК

Фото: Правительство РК

Фото: Правительство РК

Фото: Правительство РК

Фото: ПравительствоРК