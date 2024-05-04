Разрушенные наводнением дома сносят в селе Каратал Актюбинской области

В селе Каратал Ойылского района Актюбинской области будет построено 178 домов, передает корреспондент агентства Kazinform.

В настоящее время ведется очистка на местах разрушенных домов.

Фото: акимат Актюбинской области

В селе Каратал насчитывается более 200 домов. После наводнения остались только 19 домов, которые признаны пригодными для ремонта. Еще 178 домов будут отстроены заново.

— В 19 домах, которые комиссией признаны годными, проживают люди. Для остальных предоставлены 125 палаток и 25 юрт. В них есть электричество, для приготовления пищи используются газовые плиты. К строительству домов вместо разрушенных привлечены две подрядные компании. Последние снесли для того, чтобы ТОО «Стройстандарт» начало строительство 10 домов, ТОО «ГТА Сервис» — 4 домов. Строительные материалы уже в пути, — сказал аким сельского округа имени Ш. Берсиева Нурлыбек Шауменов.

По его словам, примерно в 100 домах обрушились крыши, 60 домов полностью снесены.

Фото: акимат Актюбинской области

— Со всего района поступает помощь. Вначале будут выровнены места, где стояли разрушенные дома. Акимат района, общественный штаб обратились с призывом к населению. Поскольку владельцы домов еще не вернулись, из всех сельских округов района, из организаций и учебных заведений приезжают люди и оказывают помощь. Вообще, дома будут строиться на месте разрушенных. Там есть инфраструктура, и так хотят жители, — сказал Н. Шауменов.

Напомним, в марте текущего года село Каратал было затоплено, жителей с трудом эвакуировали. Затем они все были доставлены вертолетами в райцентр.