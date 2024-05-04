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    14:53, 04 Май 2024 | GMT +6

    Разрушенные наводнением дома сносят в селе Каратал Актюбинской области

    Разрушенные наводнением дома сносят в селе Каратал Актюбинской области
    Фото: акимат Актюбинской области

    В селе Каратал Ойылского района Актюбинской области будет построено 178 домов, передает корреспондент агентства Kazinform.

    В настоящее время ведется очистка на местах разрушенных домов.

    Разрушенные наводнением дома сносят в селе Каратал Актюбинской области
    Фото: акимат Актюбинской области

    В селе Каратал насчитывается более 200 домов. После наводнения остались только 19 домов, которые признаны пригодными для ремонта. Еще 178 домов будут отстроены заново.

    — В 19 домах, которые комиссией признаны годными, проживают люди. Для остальных предоставлены 125 палаток и 25 юрт. В них есть электричество, для приготовления пищи используются газовые плиты. К строительству домов вместо разрушенных привлечены две подрядные компании. Последние снесли для того, чтобы ТОО «Стройстандарт» начало строительство 10 домов, ТОО «ГТА Сервис» — 4 домов. Строительные материалы уже в пути, — сказал аким сельского округа имени Ш. Берсиева Нурлыбек Шауменов.

    По его словам, примерно в 100 домах обрушились крыши, 60 домов полностью снесены.

    Разрушенные наводнением дома сносят в селе Каратал Актюбинской области
    Фото: акимат Актюбинской области

    — Со всего района поступает помощь. Вначале будут выровнены места, где стояли разрушенные дома. Акимат района, общественный штаб обратились с призывом к населению. Поскольку владельцы домов еще не вернулись, из всех сельских округов района, из организаций и учебных заведений приезжают люди и оказывают помощь. Вообще, дома будут строиться на месте разрушенных. Там есть инфраструктура, и так хотят жители, — сказал Н. Шауменов.

    Напомним, в марте текущего года село Каратал было затоплено, жителей с трудом эвакуировали. Затем они все были доставлены вертолетами в райцентр.

    Разрушенные наводнением дома сносят в селе Каратал Актюбинской области
    Фото: акимат Актюбинской области
    Теги:
    Село Регионы Казахстана Жилье Строительство Эвакуация Паводки в Казахстане Актюбинская область
    Муратбек Макулбеков
    Автор
    Муратбек Макулбеков
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