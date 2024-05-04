Жизнь после потопа: жители Петропавловска возвращаются в свои дома

В Петропавловске жители микрорайона «Подгора» возвращаются в дома, которые больше двух недели находились в зоне подтопления. Что оставила после себя стихия - в материале корреспондента агентства Kazinform.

Снижение уровня воды заметно по улице Потанина. Там, где еще две недели назад, можно было проехать только на лодке, сейчас относительно сухо. Асфальта, конечно, не видно под слоем ила и глины, которые оставила после себя вода. Идти нужно осторожно - скользко, словно на коньках. Повсюду мусор, его жителям Подгорья помогают убирать военнослужащие.

Фото: Олеся Жуковень

Фото: Олеся Жуковень

По-прежнему по Потанина стоит ограждение, попасть в микрорайон могут жители только тех улиц, откуда вода ушла. Но им пока в дома не рекомендуют заходить без оценщиков. Они должны увидеть реальную картину и правильно зафиксировать ущерб, нанесенный стихией.

О том, насколько были затоплены дома, можно судить по четким линиям, которые оставила вода. Где-то уровень теряется под крышей, у некоторых «ватерлиния» - в середине окон.

Фото: Олеся Жуковень

Фото: Олеся Жуковень

Фото: Олеся Жуковень

Увидеть бытовую технику или уличный туалет на дороге – здесь обычное дело. Подгорцы фотографируют «находки» и размещают в группах мессенджеров. Владелица холодильника, например, опознала свою технику по магнитам, прикрепленным к дверце. Их удивительным образом не смыло.

Фото: Олеся Жуковень

К дому Валерии Христофоровой приплыл чей-то уличный туалет и лестница. Ворота гаража выдавила вода. Дом щитовой две недели простоял наполовину затопленным. Что внутри – хозяйка его еще не знает. Ждут оценщика. Да и дверь настолько разбухла, что хрупкая женщина не в силах сама ее открыть. В этом доме Валерия с мамой и дочкой живут с 2008-го года, вложили много сил и средств, чтобы сделать его уютным и комфортным. Буквально в прошлом году сделали ремонт. Спасти успели животных и себя. Что дальше – Валерия пока не знает.

Еще более плачевная ситуация с домом Виталия Восипенка. Он самый первый по улице Смирнова и на него обрушилась вся сила воды. Дом развернуло, новая баня уплыла в неизвестном направлении. Пока добраться до своего жилья Виталий не может. В этой части улицы вода еще не ушла. Остается только издалека смотреть на родной дом, в который семья вложила много труда и душу.

- Мы с женой и тремя детьми живем сейчас у родственников. Все в доме подняли на чердак, но, думаю, что он провалился. Дом почти по крышу в воде. Его развернуло, яблоня держала. Баня уплыла, только в прошлом году поставили ее. Постройки просто «срубило» вдоме. В доме 16 лет живем, только в этом году завершились выплаты за него. Невозможно посчитать и оценить все, что наживалось годами. У соседей дом и вовсе уплыл, застрял в камышах. Там бабушка 85-летняя жила, - говорит Виталий.

Фото: Олеся Жуковень

Дом семьи Радченко находится по улице Потанина. Семья живет здесь 10 лет. Некогда купеческий особняк тоже пострадал от наводнения. Внутри удручающая картина – пол вздулся, двери разбухли, по углам уже проступает плесень. Тяжело дышать из-за сырости. Хозяйка дома Татьяна Радченко говорит, что не спасают пока и настежь открытые окна. Работы предстоит много, сколько понадобится средств, еще не подсчитывали.

- Вода стояла примерно на уровне 40 см. Конечно, не всю мебель смогли поднять. Не ожидали, что вода дойдет до нашего дома. Столько лет здесь живем, и ничего подобного не происходило. Когда все просохнет, будет понятно, что можно восстановить, а что придется выбросить, - говорит Татьяна.

Фото: Олеся Жуковень

Александр Радченко надеется, что доски на полу выдержат.

- Дом купеческий. Доски пропитаны специальным раствором, думаю, ничего им не будет. В двух комнатах – новые, возможно, там придется менять, - рассказывает хозяин дома.

Часть пристроенных помещений семья не успела узаконить. В оценочную стоимость они не войдут. Но Александр говорит, что претензий нет. Никто не предполагал, что подобное может случиться. Главное, сами живы и животных спасли.

- Мы сами выбрали этот район. Дом наш с историей. Купеческий особняк 1905-го года постройки. Когда мы его реставрировали, обнаружили по периметру всего дома на 1,8 метров подвалы. Строился основательно. Кладка на глубину промерзания на 2,5 метра, чтобы не было никакого движения бревен. Через каждые три метра – тумбы. Когда мы его приобрели, искал в архивах информацию о купце, но ничего не нашел. Но в советское время здесь жил и вел прием пациентов первый главный врач областной больницы Павел Нефедов. Потом здесь жила его внучка. У нее приобрели дом наши родственники, затем в нем поселились мы, - рассказал А.Радченко.

Пока владельцы дома убирают дворовую территорию, поправляют забор.

В разговорах с жителями Подгорья чувствуется, что многие еще не пришли в себя ото всего случившегося. Старожилы не помнят, чтобы эту часть затапливало в период паводка. Поэтому многие сомневались в прогнозах и до последнего не верили, что их дома окажутся под водой. Некоторым эвакуироваться пришлось экстренно, когда потоки хлынули через дамбу, сметая все на своем пути. Вынести что-то из домов не успели.

Фото: Олеся Жуковень

По данным пресс-службы департамента по чрезвычайным ситуациям на 3 мая, подтопленными в Подгорье остаются 1 170 домов. Цифра постоянно меняется.

Фото: Олеся Жуковень