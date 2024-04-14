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    12:51, 14 Апрель 2024 | GMT +6

    Въезд в Петропавловск временно закрыли из-за перелива

    Паводки Петропавловск
    Фото: Олеся Жуковень/Kazinform

    В Петропавловске остается напряженной паводковая ситуация, передает корреспондент агентства Kazinform. 

    Подтоплены окраины города. Под водой оказалась часть улицы Потанина в микрорайоне Подгоры.

    — В районе Подгора затоплен мост, заполнена нижняя часть. Нет дороги в Заречный и Кожевенный поселок. Уровень воды растет, хоть и не такими темпами. Угроза сохраняется. Сильное течение возле моста, там большой залив, вода идет по руслу. Вечером и сегодня с пяти утра часов спасатели вывозили домашних животных. Люди называют адреса, сотрудники ЧС едут туда и передают животных, — прокомментировал начальник управления полиции города Марат Жумалиев.

    В Петропавловске задействованы около одной тысячи сотрудников полиции, ДЧС, Нацгвардии.

    Паводки Петропавловск

    Въезд в город через контрольно-пропускной пункт «Южный» открыт только для грузовых автомобилей. 

    Департамент полиции беспрепятственно и в приоритетном порядке пропускает в город автотранспорт с продовольственными и другими товарами, ГСМ, гуманитарной помощью. 

    По информации пресс-службы департамента по чрезвычайным ситуациям на 10.45, по области сохраняются четыре перелива через проезжую часть.

    По данным департамента полиции, сейчас в селе Прибрежном проводится тотальная эвакуация.

    Въезд в Петропавловск временно закрыли из-за перелива

    — К сожалению, не у всех жителей есть четкое понимание опасности. На данный момент в селе остаются 470 человек, не желающих оставлять дома. Сотрудники полиции, в том числе лично начальник департамента полиции Айдын Кабдулдинов, проводят разъяснительную работу. Ответственность за защиту оставленного имущества от преступных посягательств несут сотрудники полиции, — сообщили в пресс-службе.

    Въезд в Петропавловск временно закрыли из-за перелива
    Въезд в Петропавловск временно закрыли из-за перелива

    Напомним, 12 апреля прекратилось водоснабжение Петропавловска из-за аварийного отключения насосной станции первого подъема ТОО «Кызылжар су». Лед обрушил опоры линии электропередачи. Энергетики работали всю ночь в тяжелых условиях. Однако утром аким Петропавловска Серик Мухамедиев сообщил, что пока подключение невозможно.

    Вода подошла к защитной дамбе, которую сооружали вокруг насосной станции, и поднялась до верхнего уровня вала. Сообщалось, что город временно будут переключать на альтернативные источники водоснабжения.

    Сегодня, 14 апреля первый заместитель Премьер-министра РК Роман Скляр сообщил, что водоснабжение в городе восстановлено.

    Теги:
    Дороги МЧС Петропавловск Полиция Эвакуация Паводки
    Олеся Жуковень
    Автор
    Олеся Жуковень
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