В Петропавловске восстановили водоснабжение

Первый заместитель Премьер-министра РК Роман Скляр осмотрел работы по восстановлению насосной станции второго подъема ТОО «Кызылжар Су», передает агентство Kazinform.

После аварии на станции первого подъема он поручил завершить установку нового насоса и обеспечить Петропавловск водой к ночи на 14 апреля.

— Вода пошла во все районы города после 00:00. Резервный источник накопил достаточные объемы и запущен в работу. Подача водоснабжения будет бесперебойной. Качество воды и наличие коагулянтов обеспечены, — сообщил Скляр.

Он подчеркнул, что работы на местах будут проводиться круглосуточно.

Также первый вице-премьер проверил ход спасательных операций в микрорайоне Подгора, где при помощи дрона было эвакуировано 48 человек из зоны подтопления. Сотрудники службы спасения использовали беспилотный летательный аппарат с тепловизором для поиска. Обнаружено 59 человек, из которых 11 отказывались покидать дома. Роман Скляр приказал немедленно вывезти всех.

— В срочном порядке эвакуировать оставшихся людей. Не вижу оправдания такой позиции — подвергать себя риску и сознательно оставаться в зоне угрозы. В случае сопротивления — призвать к административной ответственности и перевезти в безопасное место, — сказал он.

МЧС опубликовало кадры над микрорайоном Подгора города Петропавловск, где накануне прошла заблаговременная эвакуация жителей.

Напомним, 12 апреля прекратилось водоснабжение Петропавловска из-за аварийного отключения насосной станции первого подъема ТОО «Кызылжар су». Лед обрушил опоры линии электропередачи. Энергетики работали всю ночь в тяжелых условиях. Однако утром аким Петропавловска Серик Мухамедиев сообщил, что пока подключение невозможно.

Вода подошла к защитной дамбе, которую сооружали вокруг насосной станции, и поднялась до верхнего уровня вала. Сообщалось, что город временно будут переключать на альтернативные источники водоснабжения.