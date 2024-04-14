РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    10:45, 14 Апрель 2024 | GMT +6

    В Петропавловске восстановили водоснабжение

    Первый вице-премьер Роман Скляр: Петропавловск обеспечен водой
    Фото: сайт Премьер-министра РК

    Первый заместитель Премьер-министра РК Роман Скляр осмотрел работы по восстановлению насосной станции второго подъема ТОО «Кызылжар Су», передает агентство Kazinform.

    После аварии на станции первого подъема он поручил завершить установку нового насоса и обеспечить Петропавловск водой к ночи на 14 апреля.

    — Вода пошла во все районы города после 00:00. Резервный источник накопил достаточные объемы и запущен в работу. Подача водоснабжения будет бесперебойной. Качество воды и наличие коагулянтов обеспечены, — сообщил Скляр. 

    Он подчеркнул, что работы на местах будут проводиться круглосуточно.

    Также первый вице-премьер проверил ход спасательных операций в микрорайоне Подгора, где при помощи дрона было эвакуировано 48 человек из зоны подтопления. Сотрудники службы спасения использовали беспилотный летательный аппарат с тепловизором для поиска. Обнаружено 59 человек, из которых 11 отказывались покидать дома. Роман Скляр приказал немедленно вывезти всех.

    — В срочном порядке эвакуировать оставшихся людей. Не вижу оправдания такой позиции — подвергать себя риску и сознательно оставаться в зоне угрозы. В случае сопротивления — призвать к административной ответственности и перевезти в безопасное место, — сказал он.

    МЧС опубликовало кадры над микрорайоном Подгора города Петропавловск, где накануне прошла заблаговременная эвакуация жителей.

    Напомним, 12 апреля прекратилось водоснабжение Петропавловска из-за аварийного отключения насосной станции первого подъема ТОО «Кызылжар су». Лед обрушил опоры линии электропередачи. Энергетики работали всю ночь в тяжелых условиях. Однако утром аким Петропавловска Серик Мухамедиев сообщил, что пока подключение невозможно.

    Вода подошла к защитной дамбе, которую сооружали вокруг насосной станции, и поднялась до верхнего уровня вала. Сообщалось, что город временно будут переключать на альтернативные источники водоснабжения. 

    Теги:
    Петропавловск Правительство РК Роман Скляр Эвакуация Паводки
    Аружан Сердалина
    Автор
    Аружан Сердалина
    Сейчас читают
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!