Дело о гибели ребенка на «пенной вечеринке» в Костанайской области: суд вынес приговор

В Узункольском районном суде рассмотрено уголовное дело в отношении вр.и.о. руководителя Молодежного ресурсного центра акимата Узункольского района. Девушке назначено наказание в виде лишения свободы с применением условного срока, передает корреспондент агентства Kazinform.

Напомним, трагедия случилась в августе 2023 года. 9-летняя девочка взялась двумя руками за открытую токопроводящую часть сцены и получила поражение электрическим током. Позже стало известно, что она умерла.

Судебный процесс проходил по статье 306 части 3 УК (Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, если они совершены в отношении услуг, предназначенных для малолетних, повлекшие по неосторожности смерть человека).

По материалам дела стало известно, что подсудимая, организовывая указанное мероприятие, предназначенное, в том числе, для малолетних зрителей, не приняла никаких мер по надлежащему обеспечению его безопасности. Во время мероприятия была запущена пена с пенного генератора, расположенного на сцене, где также находилась открытая токопроводящая часть сцены - светильники в коробах и облицовки из металлического профлиста по периметру сцены, которая была под напряжением.

Суд назначил ей наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года, с применением ст. 63 УК условно.

Приговор не вступил в законную силу.