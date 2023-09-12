В Костанае умерла девочка, которую ударило током на пенной вечеринке

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - В Костанайской детской областной больнице скончалась девочка, которую ударило током на пенной вечеринке в селе Узунколь, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу управления здравоохранения региона.

Напомним, 25 августа в поселке Узунколь проводилась пенная вечеринка ко Дню молодежи, на которой 9-летняя девочка получила удар электрическим током. На месте ей оказали первую неотложную медицинскую помощь. Позже девочку госпитализировали в районную больницу.

Ведется досудебное расследование по статье 306 УК РК части 2 «Выпуск или продажа товаров, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающим требованиям безопасности, если они совершены, в отношении товаров или услуг, предназначенных для малолетних».