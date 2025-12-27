Резонансные события в Казахстане в 2025 году

Дело Нигматулиных

Этот год стал тревожным для близких бывшего председателя Мажилиса Нурлана Нигматулина.

В марте по инициативе прокуроров Антикор объявил в розыск родного брата Нурлана Нигматулина, Аргына Нигматулина, ранее депутата Карагандинского областного маслихата.

По данным Генпрокуратуры, он подозревался в хищении бюджетных средств, выделенных хоккейному клубу Карагандинской области.Сообщение о розыске вызвало бурное обсуждение в обществе: нередко звучало мнение, что бывшие высокопоставленные чиновники успевают покинуть страну, когда возникает угроза разоблачения. По данным Антикора, Аргын Нигматулин покинул Казахстан еще до начала следственных действий.

Фото: маслихат Карагандинской области

В начале апреля МВД подтвердило информацию о возбуждении уголовного дела в отношении Нуржана Нурланова, бывшего директора холдинга «Байтерек» и ТОО «КазМунайГаз-Аэро».

В официальном сообщении говорилось, что департамент полиции Алматы начал досудебное расследование по статье «самоуправство» в отношении сына Нурлана Нигматулина.

16 апреля официальный представитель Агентства по финансовому мониторингу Ернар Тайжан сообщил, что департамент экономических расследований по Алматы расследует уголовное дело по факту рейдерства.

28 мая агентство уточнило, что Нуржан Нурланов не является подозреваемым по данному делу. Эту позицию поддержала и Генпрокуратура. Однако было заявлено, что в деле фигурирует еще один Нигматулин. Заместитель Генерального прокурора Галымжан Койгельдиев сообщил о поступившей жалобе по факту рейдерства в отношении Нуржана Нурланова и Ерлана Нигматулина (брата-близнеца Нурлана Нигматулина, экс-сенатора).

— В отношении Нуржана Нурлановича и Ерлана Зайроллаевича поступила жалоба. Сейчас мы ее рассматриваем, пока рано говорить о чем-либо, — заявил он в Сенате, отвечая на вопросы СМИ.

Возрожденное дело LRT

На фоне приближения логического завершения строительства LRT, ставшего символом коррупции, стало известно о задержании Талгата Ардана.

Бывший председатель правления ТОО «Астана LRT», обвиняемый в причинении государству ущерба в размере 85,9 млрд тенге, был задержан в мае в Анталье правоохранительными органами Турции по запросу Генпрокуратуры Казахстана. В августе Генпрокуратура в ответе на запрос агентства Kazinform сообщила, что экстрадиция Талгата Ардана зависит от решения турецкой стороны.

Он был заочно приговорен в мае 2023 года к 7 годам лишения свободы.

Фото: официальный сайт компании компания «Астана LRT»

В обществе сохраняется надежда, что его экстрадиция позволит привлечь к ответственности и других лиц, причастных к освоению средств, выделенных на строительство LRT.

Фото: CTS

Что касается самого проекта, аким столицы Женис Касымбек заявил, что запуск системы надземного рельсового транспорта ожидается в ближайшие 1–2 месяца.

В ноябре в соцсетях начали распространяться видеозаписи, снятые внутри вагонов LRT.

Аким также сообщил о планах расширения линии в сторону Косшы.

Вчера на трибуне, сегодня в розыске

Помощник Президента РК, секретарь Совета безопасности (2013–2014), председатель Агентства по делам госслужбы и противодействию коррупции (2014–2015, 2016–2017), председатель Национального бюро по противодействию коррупции (2015–2016), Генеральный прокурор (2017–2019), депутат Сената (2019–2023) — все эти должности в разные годы занимал Кайрат Кожамжаров, который, по данным СМИ, сейчас скрывается в России. Он подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями и легализации денег, полученных преступным путем.

Генпрокуратура подтвердила его причастность к «Делу Хоргоса». По этому делу 45 человек получили обвинительные приговоры, от пяти до 17 лет лишения свободы. Среди осужденных есть бывшие руководители КНБ и таможенных органов.

Фото: kazpravda.kz

СМИ сообщали, что Кайрат Кожамжаров выехал в Россию и якобы успел получить гражданство этой страны. Две недели назад суд Медеуского района Алматы наложил арест на имущество его родственников на сумму 2,6 млрд тенге. Среди арестованных активов есть имущество его брата Дулата и Гульназ Кожамжаровых, а также активы компаний «Oil Snab Company Group», HILL Resources, HILL Invest и AvtoTechMas Ltd.

Решение было принято по ходатайству «Народного банка».В июле был задержан Талгат Татубаев, считающийся доверенным лицом Кожамжарова. Ему предъявлено обвинение по факту пыток. Спустя 10 дней по этому же обвинению была признана подозреваемой бывший заместитель главы Следственного департамента Олеся Кексель.

Фото: gov.kz

Следует отметить, что в 2019 году в отношении Олеси Кексель также было возбуждено уголовное дело, за применение методов, не предусмотренных порядком расследования, в период, когда она возглавляла Службу специальных прокуроров. В то время Кайрат Кожамжаров являлся депутатом Сената. Вскоре дело в отношении О. Кексель было прекращено.

В сентябре стало известно, что Татубаев находится под стражей, а статус Кексель уточняется из-за наличия у нее малолетнего ребенка.

В конце октября стало известно о ее аресте на два месяца.

Еще один доверенный соратник Кожамжарова, Максат Дуйсенов в настоящее время содержится в тюрьме Нюрнберга (Германия). Он был задержан Интерполом по запросу Казахстана. Как и О. Кексель и Т. Татубаев, он занимал руководящие должности в тех сферах, которыми в разное время руководил Кайрат Кожамжаров. Его последней должностью был пост транспортного прокурора.Сейчас он пытается доказать в немецком суде, что является «политическим беженцем», чтобы избежать экстрадиции.

Суд по делу Шерзата

В этом году была поставлена точка в резонансном деле Шерзата, которое сделало Талгарский район Алматинской области символом преступности.

В ночь на 4 октября 2024 года группа молодых людей убила несовершеннолетнего Шерзата Болата. В 2025 году они предстали перед судом. Процесс, как и дело Куандыка Бишимбаева, проходил в онлайн-формате.

Фото: кадр из видео

По решению суда виновными в смерти Шерзата Болата признаны: Абзал Шынасыл приговорен к 23 годам, Равиль Сакиев к 20 годам, Азамат Токтаубаев к 15 годам, Нуркыяс Ильясов к девяти годам, Шынгыс Белгожаев, Дархан Аскентай, Нурбол Токтаубаев и Дидар Калиахмет к семи годам каждый, Думан Искак (несовершеннолетний) к году шести месяцам лишения свободы.По дополнительному расследованию в отношении свидетелей Д. Жаксыгельды и Э. Нурбековой было принято решение об отсутствии состава преступления.

Во время расследования сгорел дом отца Шерзата, однако дело по этому эпизоду было прекращено. Адвокат Меирман Шекеев сообщил, что семье Каржаубая Нурымова (отец Шерзата) построят новый дом при поддержке спонсора.

Накануне суда был найден мертвым двоюродный брат Шерзата, Нурканат Гайыпбаев. Следствие пришло к выводу, что причиной смерти стало самоубийство.

В соцсетях обсуждается предложение назвать одну из улиц Талгара именем Шерзата Болата.

Алмасбек Садырбай под стражей

6 ноября исполнился ровно год с момента ареста главы ОО «Шанырак» Алмасбека Садырбая. Срок его содержания под стражей продлевается каждые два месяца. Общественного активиста в аграрной сфере обвиняют в хищении 1,2 млрд тенге через схемы субсидирования.

Фото: Almasbek.kz agroexpert-agroblog/Facebook

«Благотворительный блогер», превративший доверие народа в кошелек

«Доверие народа это не кошелек». Эти слова прозвучали на суде из уст государственного обвинителя Мадины Оразалиной, по делу бывшей главы фонда «Biz birgemiz» Перизат Кайрат.

Под предлогом помощи пострадавшим от паводков в Казахстане, а также нуждающимся в Палестине и Сирии, Перизат Кайрат собирала крупные суммы денег и в 2025 году была осуждена. По делу, расследованному Агентством по финансовому мониторингу и насчитывающему более 100 томов, Перизат Кайрат и ее мать Гайни Алашбаева обвинялись в хищении 3,5 млрд тенге.

Потерпевшими признаны 47 человек.

В ходе суда выяснилось, что у Перизат Кайрат не было высшего образования, а для назначения помощником министра она пыталась купить диплом.

В соцсетях это вызвало волну ироничных комментариев: «Если, имея лишь среднее образование, нас так обвели вокруг пальца, что было бы, будь у нее высшее образование».

Суд приговорил Перизат Кайрат к 10 годам, а ее мать к семи годам лишения свободы.

Также она была лишена государственной награды «Шапагат».

Фото: Kazinform

Суд обязал обеих выплатить млрд 582 млн 649 тыс. 591 тенге в пользу 50 потерпевших.

Апелляционный суд 24 сентября оставил приговор без изменений.

В доход государства были конфискованы:

частный дом в коттеджном городке Vela Village;

квартиры и паркинги в ЖК Akbulak Riviera, Sensata Plaza, Highvill Ishim Gold, «Кок Жайлау»;

автомобили Mercedes-Benz S450 (2024 г.) и Lexus LX 600 (2024 г.);

100% доля в ТОО «Rebel Flowers»;

более 97 млн тенге и 22 тыс. долларов США.

Дело Перизат Кайрат может стать поводом для совершенствования законодательства о благотворительной деятельности.

Приключения экс-депутата в Шымкенте

Предприниматель Руслан Берденов, ставший известным на всю страну с момента избрания сопредседателем партии Respublica, был избран депутатом Мажилиса VII созыва. 24 февраля он был назначен заместителем акима города Шымкента.

После этого его депутатские полномочия в Мажилисе были прекращены. При этом он оставался на должности сопредседателя партии Respublica до 26 июня.

Коллаж: Kazinform; Gov.kz; Pixabay

21 апреля возле здания акимата Шымкента на него было совершено покушение.

По предварительным данным, подозреваемый произвел в чиновника три выстрела. В суде Ернару Жиембаю было предъявлено обвинение по части 3 статьи 24 и пункту 6 части 2 статьи 99 Уголовного кодекса РК.

20 августа межрайонный суд по уголовным делам города Шымкента приговорил его к девяти годам лишения свободы. Спустя девять дней Руслан Берденов был освобожден от должности в акимате Шымкента, а 4 октября назначен руководителем Центра развития города Алматы.

Шум вокруг Сары Алпысовны

В мае в ряде СМИ появилась информация о смерти супруги Нурсултана Назарбаева Сары Алпысовны. Однако эти сведения были опровергнуты пресс-секретарем экс-президента.

— В ответ на многочисленные запросы СМИ сообщаю: супруга Первого Президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева Сара Алпысовна проходит лечение в больнице. Информация о ее кончине не соответствует действительности, — написал он в социальной сети X.

В июле Национальный госпиталь медицинского центра Управления делами Президента в ответе на запрос агентства Kazinform подтвердил, что Сара Алпысовна продолжает лечение.

В октябре Айдос Укибай сообщил, что лечение все еще продолжается.

Атака дронов в небе над Каспием

В этом году конфликт между Россией и Украиной затронул и Каспийский трубопроводный консорциум, по которому транспортируется около 80% экспортируемой Казахстаном нефти.

17 февраля дрон атаковал нефтеперекачивающую станцию «Кропоткинская», в результате чего объем прокачки нефти в порт Новороссийск временно сократился.

Фото: пресс-служба Baitursynuly University

Несмотря на аварию, Министерство энергетики сообщило, что казахстанская нефть продолжает поставляться по Каспийскому трубопроводу без ограничений.

Министерство иностранных дел заявило, что намерено обсудить данный вопрос с украинской стороной.

— Это крайне важный вопрос для экономики Казахстана, и, разумеется, мы будем обсуждать его с нашими украинскими партнерами по дипломатическим каналам, — заявил тогда официальный представитель МИД Айбек Смадияров.

В конце ноября КТК вновь подвергся атаке.

На этот раз терминал атаковали беспилотные катера, в результате чего было повреждено грузопогрузочное устройство ВПУ-2. Инцидент создал угрозу выполнению обязательств Казахстана по экспорту нефти, и Министерство энергетики оперативно ввело в действие экстренный план.

В его рамках часть нефти с месторождения Кашаган была перенаправлена в Китай.

— В настоящее время министерство совместно с грузоотправителями проводит оперативную работу по перераспределению объемов нефти. В том числе часть кашаганской нефти была направлена в Китай. Ситуация находится на постоянном контроле Министерства энергетики, — сообщили в ведомстве.

Ущерб от атак на КТК пока не подсчитан.

Оренбургский газоперерабатывающий завод

В середине октября произошла атака дронами газоперерабатывающего завода «Газпрома» в Оренбурге. Несмотря на то что завод принадлежит «Газпрому», основная часть газа, добываемого на месторождении Карачаганак, перерабатывается именно там. После инцидента появилась информация о сокращении объемов приема сырого газа из Казахстана. Однако Министерство энергетики заявило, что Казахстан без газа не останется.

Фото: QazaqGaz

Спустя три дня Оренбургский завод вновь начал принимать казахстанский газ.

Какие выводы сделали отраслевые руководители Казахстана из этой ситуации — неизвестно.

Между тем председатель правления АО «Национальная компания QazaqGaz» Алибек Жамауов сообщил, что оренбургский завод «Газпрома» будет перерабатывать карачаганакский газ до 2050 года.

— 8 октября между ПАО «Газпром» и Республикой Казахстан были подписаны обязывающие соглашения. В их рамках проработан вопрос переработки газа Карачаганака на Оренбургском заводе в течение ближайших 25 лет. Товарный газ, возвращаемый из Оренбурга, обеспечит голубым топливом треть населения страны, это 7,3–7,5 млрд кубометров газа. Да, стоимость переработки возрастет, однако по сравнению с другими проектами цена, предлагаемая Оренбургом, значительно выгоднее. К примеру, завод, планируемый в Жанаозене, уже сейчас запрашивает 85 долларов за переработку одного кубометра газа. Мы не будем вводить оренбургскую цену одномоментно, она распределена «мягко» на 25 лет. Да, это повлияет на себестоимость товарного газа для QazaqGaz, но обеспечит энергетическую безопасность. Цена сырого газа останется неизменной, — отметил он.

Также…

В 2025 году были похищены персональные данные 16,3 млн казахстанцев.

Агентство по противодействию коррупции включили в состав КНБ.

В Астане был найден мертвым должностное лицо КНБ.

Комитет по возврату активов при Генпрокуратуре был переименован в Комитет по защите прав инвесторов.

Введены ограничения на использование пенсионных средств для лечения зубов.

Русскоязычного сотрудника торговой сети Magnum, говорящего на казахском языке, подвергли преследованию, что переросло в общественный бойкот.

В супермаркете Magnum в Усть-Каменогорске выявлены факты продажи просроченных товаров.