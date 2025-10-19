Газоснабжение Казахстана не затронуто — Минэнерго о последствиях атаки БПЛА завода в России

По данным российских источников, ночью беспилотники атаковали газоперерабатывающий завод в Оренбургской области. Очевидцы сообщали о возгорании, нескольких взрывах и задымлении в небе.

В Министерстве энергетики Казахстана сообщили, что предприятие временно прекратило прием сырого газа с месторождения Карачаганак.

— Газоснабжение Казахстана не затронуто. Информация о характере повреждений и сроках восстановления работы завода российской стороной пока не предоставлена. Газ внутренним потребителям подается в штатном режиме, без каких-либо ограничений, — сообщила официальный представитель Министерства энергетики Республики Казахстан, советник министра Асель Серикпаева.

В ведомстве уточнили, что вопросы, связанные с переработкой карачаганакского сырья и возможным влиянием на нефтедобычу, прорабатываются совместно с недропользователями. Оценка возможных потерь и дальнейшие действия будут озвучены дополнительно.

Министерство энергетики держит ситуацию на контроле и находится в постоянном взаимодействии с российской стороной и операторами месторождения.

