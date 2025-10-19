Газоснабжение Казахстана не затронуто — Минэнерго о последствиях атаки БПЛА завода в России
Атака беспилотников на Оренбургский газоперерабатывающий завод, куда поступает казахстанский газ, не повлияла на подачу топлива внутри страны. Министерство энергетики заявило, что ситуация находится под контролем, передаёт агентство Kazinform.
По данным российских источников, ночью беспилотники атаковали газоперерабатывающий завод в Оренбургской области. Очевидцы сообщали о возгорании, нескольких взрывах и задымлении в небе.
В Министерстве энергетики Казахстана сообщили, что предприятие временно прекратило прием сырого газа с месторождения Карачаганак.
— Газоснабжение Казахстана не затронуто. Информация о характере повреждений и сроках восстановления работы завода российской стороной пока не предоставлена. Газ внутренним потребителям подается в штатном режиме, без каких-либо ограничений, — сообщила официальный представитель Министерства энергетики Республики Казахстан, советник министра Асель Серикпаева.
В ведомстве уточнили, что вопросы, связанные с переработкой карачаганакского сырья и возможным влиянием на нефтедобычу, прорабатываются совместно с недропользователями. Оценка возможных потерь и дальнейшие действия будут озвучены дополнительно.
Министерство энергетики держит ситуацию на контроле и находится в постоянном взаимодействии с российской стороной и операторами месторождения.
