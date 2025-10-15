«КазМунайГаз» и «Лукойл» приступили к реализации перспективных проектов на Каспийском шельфе

— «Лукойл» — одна из авторитетных компаний, успешно работающих в нашей стране. Есть все основания утверждать, что компания, впервые пришедшая в Казахстан в 1995 году, пользуется у нас высокой репутацией. Несомненно, это стало возможным благодаря упорному труду и высокой ответственности. Кроме того, «Лукойл» вносит значительный вклад в укрепление партнерских отношений между Казахстаном и Россией. Деятельность компании способствует увеличению экономического потенциала и укреплению дружеских отношений наших стран. Если оглянуться назад, то деятельность «Лукойла» в Казахстане началась с проекта «Кумколь». Более четверти века компания плодотворно трудится и добивается колоссальных успехов. В частности, «Лукойл» инвестировал в нефтегазовую отрасль Казахстана более 12 млрд долларов, добыв 94 млн тонн нефти и 60 млрд кубометров газа. Сегодня мне сообщили, что компания направила около 300 млн долларов на социальные проекты и благотворительность, — отметил Глава государства.

Президент подчеркнул, что за этими цифрами стоят тысячи созданных рабочих мест, трансфер передовых технологий, большой вклад в социально-экономический прогресс регионов. Он сообщил, что при участии компании на месторождении Тенгиз успешно завершен Проект будущего расширения — один из крупнейших в мировой нефтегазовой отрасли.

— На Каспийском шельфе «Лукойл» совместно с «КазМунайГазом» приступили к реализации перспективных проектов «Каламкас-море» и «Хазар». Это стратегические проекты. Для освоения этих месторождений планируется вложить более шести миллиардов долларов прямых инвестиций и создать свыше двух тысяч новых рабочих мест. В рамках повышения казахстанского содержания данных проектов в производстве морских нефтедобывающих платформ будут задействованы верфи в Мангистауской области. Компания продолжает плодотворную работу на месторождении Карачаганак. Кроме того, в настоящее время «Лукойл» участвует в развитии Каспийского трубопроводного консорциума, который также имеет особое значение для нашей страны. По данному стратегически важному маршруту казахстанская нефть поставляется в десятки государств. Таким образом, укрепляется роль нашей страны на мировом энергетическом рынке, — сказал Касым-Жомарт Токаев.

Ранее Касым-Жомарт Токаев принял акционера компании «Лукойл» Вагита Алекперова.