Активисты в Усть-Каменогорске выявили массовую продажу просроченных товаров в Magnum
В Усть-Каменогорске супермаркет Magnum на улице Победы, 10 не прошел проверку гражданской кампании «Время истекло», проводимую молодежным движением «Жаңа адамдар», передает Kazinform.
Ранее во время рейда активисты обнаружили несколько тележек испорченных продуктов. Срок годности многих товаров истек более года назад. Нарушения были зафиксированы, супермаркет получил предупреждение и пообещал исправиться.
Однако спустя месяц ситуация не изменилась — просроченные товары вновь лежали на полках. Более того, их стало еще больше: к списку добавились мясные изделия и кисломолочная продукция с истекшим сроком годности.
Жаңа адамдар решили наглядно показать горожанам отношение «Magnum» к своим покупателям. Они загрузили три бочки, доверху наполненные просроченными продуктами, в специальную газель с баннерами: «Magnum продает просроченные товары», «Этот мусор — то, что вам пытались продать». Машина проехала по всему городу. Затем бочки с надписью «ОТРАВА» активисты в химзащитных костюмах вернули обратно в магазин и оформили возврат товаров.
— Во время демонстративного возврата в магазин приехал директор, ответственный за торговую сеть в Усть-Каменогорске. Вместе с активистами он лично убедился в большом количестве просрочки на полках и принял участие в утилизации продуктов. Директор пообещал, что в его магазине больше не будет просроченных товаров, — говорится в сообщении.
Активисты считают, что просроченный товар ярко демонстрирует просроченное мышление.
— Это привычка откладывать, игнорировать, забывать. Значит, речь идет не только о еде или вещах, но и об отношении к делу, к людям и ко времени. Пришло время задуматься. В следующий раз, заходя в магазин, не проходите мимо: заметили просрочку — сделайте фото и отправьте нам. Это простой шаг к большим переменам. «Время истекло» — это не просто борьба с просрочкой, это борьба с просроченным мышлением. Изменения начинаются с каждого из нас, — отметила активист движения Амина Аманбаева.