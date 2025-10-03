Активисты в Усть-Каменогорске выявили массовую продажу просроченных товаров в Magnum

Ранее во время рейда активисты обнаружили несколько тележек испорченных продуктов. Срок годности многих товаров истек более года назад. Нарушения были зафиксированы, супермаркет получил предупреждение и пообещал исправиться.

Однако спустя месяц ситуация не изменилась — просроченные товары вновь лежали на полках. Более того, их стало еще больше: к списку добавились мясные изделия и кисломолочная продукция с истекшим сроком годности.

Жаңа адамдар решили наглядно показать горожанам отношение «Magnum» к своим покупателям. Они загрузили три бочки, доверху наполненные просроченными продуктами, в специальную газель с баннерами: «Magnum продает просроченные товары», «Этот мусор — то, что вам пытались продать». Машина проехала по всему городу. Затем бочки с надписью «ОТРАВА» активисты в химзащитных костюмах вернули обратно в магазин и оформили возврат товаров.

— Во время демонстративного возврата в магазин приехал директор, ответственный за торговую сеть в Усть-Каменогорске. Вместе с активистами он лично убедился в большом количестве просрочки на полках и принял участие в утилизации продуктов. Директор пообещал, что в его магазине больше не будет просроченных товаров, — говорится в сообщении.

Активисты считают, что просроченный товар ярко демонстрирует просроченное мышление.