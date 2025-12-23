Защита прав инвесторов: Комитет по возврату активов реорганизован в Казахстане

Генеральная прокуратура РК определена правопреемником прав и обязательств Комитета по возврату активов в пределах передаваемых функций и полномочий.

В целях повышения уровня защиты прав инвесторов функции инвестиционного омбудсмена осуществляет Генеральный Прокурор РК.

Ранее в своем Послании народу Казахстана Президент Касым-Жомарт Токаев предложил переименовать Комитет по возврату незаконных активов.

Главная цель — создать систему, стимулирующую вложение средств в экономику, в том числе из ранее незаконно выведенных из страны, сообщил генеральный прокурор Берик Асылов.