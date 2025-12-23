РУ
    11:55, 23 Декабрь 2025 | GMT +5

    Защита прав инвесторов: Комитет по возврату активов реорганизован в Казахстане

    Комитет по возврату активов Генпрокуратуры реорганизован в Комитет по защите прав инвесторов, передает Kazinform.

    инвестиция
    Фото: Pexels

    Генеральная прокуратура РК определена правопреемником прав и обязательств Комитета по возврату активов в пределах передаваемых функций и полномочий.

    В целях повышения уровня защиты прав инвесторов функции инвестиционного омбудсмена осуществляет Генеральный Прокурор РК.

    Ранее в своем Послании народу Казахстана Президент Касым-Жомарт Токаев предложил переименовать Комитет по возврату незаконных активов.

    Главная цель — создать систему, стимулирующую вложение средств в экономику, в том числе из ранее незаконно выведенных из страны, сообщил генеральный прокурор Берик Асылов. 

     

    Теги:
    Генпрокуратура Возврат активов Инвестиции Бизнес
    Диана Калманбаева
    Диана Калманбаева
    Автор
