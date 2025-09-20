Комитет по возврату активов станет Комитетом по защите прав инвесторов – Берик Асылов

— Комитет по возврату незаконных активов трансформируется в комитет по защите прав инвесторов. Главная цель — создать систему, стимулирующую вложение средств в экономику, в том числе из ранее незаконно выведенных из страны, — сообщил Б. Асылов на своей странице в X.

Он напомнил, что Глава государства в своем Послании народу Казахстана положительно отметил работу по возврату незаконно выведенных активов.

— Органы прокуратуры за короткое время провели масштабную работу — еще никогда за столь ограниченный период не удавалось вернуть такой объем средств. В реализацию Закона «О возврате государству незаконно приобретённых активов» взыскано с субъектов олигополий свыше 1,3 трлн тенге, из них порядка 850 млрд тенге уже поступили в доход государства. На возвращенные средства начато строительство 207 объектов водоснабжения, 177 медицинских учреждений и 14 образовательных и спортивных объектов на сумму 375 млрд тенге, — сообщил Б. Асылов.

По его словам, с субъектами олигополий заключены соглашения и ими приняты обязательства об инвестициях в страну 5,2 трлн тенге, а именно на:

строительство нового туристического комплекса в городе Алматы,

транспортно-логистических центров и заводов в других регионах.

— К примеру, будет построен горно-обогатительный комбинат, который создаст более 3 000 рабочих мест, увеличит добычу и переработку ресурсов, тем самым укрепит экспортный потенциал страны и увеличит приток налоговых поступлений. Кроме того, субъектами будут построены 16школ и садиков, 8 врачебных амбулаторий и больниц, 13 спортивных комплексов, 16 культурно-досуговых объектов на общую сумму 122 млрд тенге. Это создаст более 8 000 дополнительных рабочих мест, — уточнил генеральный прокурор.

Он также заверил, что за указанными проектами Генеральная прокуратура будет осуществлять строгий контроль. По его словам, в этом направлении проводится системная работа — расширяются международные правовые связи и совершенствуются цифровые инструменты (недавно мною были подписаны правовые договоры с Сингапуром и прорабатываются еще ряд проектов с крупными мировыми финансовыми центрами). Б. Асылов также отметиил, что защита инвестиций уже итак стала ключевым направлением работы прокуратуры.

Сегодня прокуроры сопровождают более 1,5 тыс. инвестпроектов на сумму 87 трлн тенге. С 2023 года:

решено 937 проблемных кейсов, помощь оказана 1 732 инвесторам (в том числе иностранным);

внедрён «прокурорский фильтр», который исключает проверки и санкции без согласования с прокурором;

пресечено 370 незаконных проверок, 438 административных производств и 200 ограничительных мер;

более 1 000 решений, ущемляющих бизнес, не согласованы;

наказаны 307 должностных лиц.

Эти меры уже дали эффект:

на 60% сократилось количество исков госорганов к инвесторам,

на 12% меньше административных дел,

в 10 раз меньше уголовных дел против бизнеса (с 1 553 до 154).

— Наша цель — инвестиционный климат, понятный и предсказуемый для каждого инвестора. Думаю, что Комитет по защите прав инвесторов выведет работу на новый уровень — поможет ускорить все начатые процессы по наполнению экономики реальными деньгами, в том числе в виде инвестиций, и обеспечит надежную поддержку бизнеса, — заключил генпрокурор.

Ранее Глава государства Касым-Жомарт Токаев в своем Послании народу Казахстана предложил переименовать Комитет по возврату активов Генпрокуратуры РК.