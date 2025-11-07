Расследование дела против Алмасбека Садырбая завершено

Как сообщили в прокуратуре региона, межведомственная следственно-оперативная группа завершила расследование 20 июня текущего года.

— Расследование проводилось по статьям 190 часть 4 пункт 2, 218 часть 1, 262 части 1 и 2 Уголовного кодекса (мошенничество в особо крупном размере, легализация преступных доходов и участие в ОПГ). Всего насчитывается 27 эпизодов. Дело включает 349 томов, из которых 182 тома — материалы следственных действий, а 167 — документальные вещественные доказательства, — уточнили в ведомстве.

С 20 июня по 15 сентября с материалами дела ознакомились потерпевшие — четыре представителя региональных управлений сельского хозяйства. С 15 сентября продолжается ознакомление семи подозреваемых и их девяти защитников.

По данным прокуратуры, арестованный Алмасбек Садырбай на данный момент ознакомился со 108 томами в условиях изолятора временного содержания. Процесс продолжается, завершение ожидается к середине декабря.

Напомним, в ноябре 2024 года сообщалось об аресте Алмасбека Садырбая по статье 189 Уголовного кодекса.

Летом этого года Генеральная прокуратура разъяснила, почему дело руководителя общественного объединения «Шанырак» Алмасбека Садырбая, подозреваемого в хищении 1,2 миллиарда тенге по схеме субсидий, перешло из Агентства финансового мониторинга к специальным прокурорам.