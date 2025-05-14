Айдос Укибай опроверг слухи о кончине Сары Назарбаевой

- Отвечая на многочисленные запросы СМИ сообщаю, что Сара Алпысовна, супруга Первого Президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева, проходит лечение в больнице. Информация о ее кончине не соответствует действительности, - написал Айдос Укибай в соцсети Х.