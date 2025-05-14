17:10, 14 Май 2025 | GMT +5
Айдос Укибай опроверг слухи о кончине Сары Назарбаевой
Советник - пресс-секретарь Первого Президента Нурсултана Назарбаева Айдос Укибай прокомментировал слухи о кончине Сары Назарбаевой, передает агентство Kazinform.
- Отвечая на многочисленные запросы СМИ сообщаю, что Сара Алпысовна, супруга Первого Президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева, проходит лечение в больнице. Информация о ее кончине не соответствует действительности, - написал Айдос Укибай в соцсети Х.
Отвечая на многочисленные запросы СМИ сообщаю, что Сара Алпысовна, супруга Первого Президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева, проходит лечение в больнице. Информация о ее кончине не соответствует действительности— Aidos Ukibay (@Aidos_Ukibay) May 14, 2025