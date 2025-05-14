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    17:10, 14 Май 2025 | GMT +5

    Айдос Укибай опроверг слухи о кончине Сары Назарбаевой

    Советник - пресс-секретарь Первого Президента Нурсултана Назарбаева Айдос Укибай прокомментировал слухи о кончине Сары Назарбаевой, передает агентство Kazinform.

    Сара Назарбаева
    Фото: facebook.com/bobek.samopoznanie

    - Отвечая на многочисленные запросы СМИ сообщаю, что Сара Алпысовна, супруга Первого Президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева, проходит лечение в больнице. Информация о ее кончине не соответствует действительности, - написал Айдос Укибай в соцсети Х.

    Теги:
    Общество
    Жанара Мухамедиярова
    Жанара Мухамедиярова
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