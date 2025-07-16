Сара Назарбаева продолжает лечение в Совминке

Как сообщил директор Национального госпиталя Асхат Бралов в ответ на запрос нашего агентства, пациентке оказывают все необходимые медицинские услуги в соответствии с утвержденными стандартами и под наблюдением квалифицированных специалистов.

При этом он подчеркнул, что сведения о диагнозе, состоянии здоровья, методах и результатах лечения являются врачебной тайной. Доступ к таким данным возможен исключительно с согласия самой пациентки либо на основании иных предусмотренных законом оснований.

— В соответствии с принципами медицинской этики и профессиональной ответственности, медицинские организации обязаны строго соблюдать режим конфиденциальности при работе с персональными медицинскими данными. Решение о неразглашении информации принято исключительно в интересах самой пациентки, с целью обеспечения ее законных прав на приватность, уважение к личной жизни и защиту от возможного вмешательства в процесс лечения, — прокомментировал глава госпиталя.

Ранее пресс-секретарь Первого Президента РК Айдос Укибай сообщил о начале лечения Сары Назарбаевой, комментируя появившиеся в сети слухи о ее возможной кончине.