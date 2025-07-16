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    18:28, 15 Июль 2025 | GMT +5

    Сара Назарбаева продолжает лечение в Совминке

    Сара Назарбаева проходит курс лечения в Национальном госпитале Медицинского центра Управления делами Президента РК в Алматы, более известном как Совминка, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Сара Назарбаева
    Фото: facebook.com/bobek.samopoznanie

    Как сообщил директор Национального госпиталя Асхат Бралов в ответ на запрос нашего агентства, пациентке оказывают все необходимые медицинские услуги в соответствии с утвержденными стандартами и под наблюдением квалифицированных специалистов.

    При этом он подчеркнул, что сведения о диагнозе, состоянии здоровья, методах и результатах лечения являются врачебной тайной. Доступ к таким данным возможен исключительно с согласия самой пациентки либо на основании иных предусмотренных законом оснований.

    — В соответствии с принципами медицинской этики и профессиональной ответственности, медицинские организации обязаны строго соблюдать режим конфиденциальности при работе с персональными медицинскими данными. Решение о неразглашении информации принято исключительно в интересах самой пациентки, с целью обеспечения ее законных прав на приватность, уважение к личной жизни и защиту от возможного вмешательства в процесс лечения, — прокомментировал глава госпиталя.

    Ранее пресс-секретарь Первого Президента РК Айдос Укибай сообщил о начале лечения Сары Назарбаевой, комментируя появившиеся в сети слухи о ее возможной кончине. 

    Теги:
    Здравоохранение Алматы
    Еламан Турысбеков
    Еламан Турысбеков
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