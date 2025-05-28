Сын Нурлана Нигматулина не признан подозреваемым в деле о рейдерстве - АФМ

- У нас имеется уголовное дело по факту рейдерства. В ДЭР города Алматы. На сегодня я не могу иную информацию распространять. Его статус не подозреваемый. Подозреваемым он не признан, в отношении него квалификацию не предъявили, - заявил Елемесов.

Он подтвердил, что ранее в отношении Нурланова поступило заявление. Его зарегистрировали в департаменте полиции, позже передали в АФМ.

В начале апреля в социальных сетях появилась информация о возбуждении уголовного дела в отношении Нуржана Нурланова, бывшего директора холдинга «Байтерек» и ТОО «КазМунайГаз-Аэро».

В Министерстве внутренних дел сообщили, что уголовное дело расследуется по статье 389 Уголовного кодекса — «Самоуправство», однако имена фигурантов дела озвучены не были.

Позже заместитель Генерального прокурора Галымжан Койгельдиев сообщил, что в отношении сына бывшего спикера Мажилиса Парламента Нурлана Нигматулина поступили заявления, которые в настоящее время находятся на рассмотрении.