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    14:02, 28 Май 2025 | GMT +5

    Сын Нурлана Нигматулина не признан подозреваемым в деле о рейдерстве - АФМ

    Сын Нурлана Нигматулина Нуржан Нурланов не является подозреваемым по делу о рейдерстве. Об этом в кулуарах Мажилиса сообщил заместитель председателя Агентства РК по финансовому мониторингу Женис Елесемов, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Нуржан Нурланов
    Фото: АО «НУХ «Байтерек»

    - У нас имеется уголовное дело по факту рейдерства. В ДЭР города Алматы. На сегодня я не могу иную информацию распространять. Его статус не подозреваемый. Подозреваемым он не признан, в отношении него квалификацию не предъявили, - заявил Елемесов.

    Он подтвердил, что ранее в отношении Нурланова поступило заявление. Его зарегистрировали в департаменте полиции, позже передали в АФМ.

    В начале апреля в социальных сетях появилась информация о возбуждении уголовного дела в отношении Нуржана Нурланова, бывшего директора холдинга «Байтерек» и ТОО «КазМунайГаз-Аэро».

    В Министерстве внутренних дел сообщили, что уголовное дело расследуется по статье 389 Уголовного кодекса — «Самоуправство», однако имена фигурантов дела озвучены не были.

    Позже заместитель Генерального прокурора Галымжан Койгельдиев сообщил, что в отношении сына бывшего спикера Мажилиса Парламента Нурлана Нигматулина поступили заявления, которые в настоящее время находятся на рассмотрении.

    Теги:
    Коррупция Борьба с преступностью Криминал АФМ
    Данира Искакова
    Данира Искакова
    Автор
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