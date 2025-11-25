РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
    17:26, 25 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Еще одна атака дронов на КТК: что с казахстанской нефтью

    Вице-министр энергетики РК Ерлан Акбаров в кулуарах Мажилиса прокомментировал последствия атаки беспилотников на морской терминал КТК под Новороссийском (РФ), передает корреспондент агентства Kazinform.

    нефть
    Фото: freepik

    По его словам, удар БПЛА никак не отразился на транспортировке казахстанской нефти.

    — Стабильно работаем. По нашей сегодняшней сводке никаких происшествий нет. Вся система работает в стабильном режиме, — сказал Ерлан Акбаров.

    Напомним, в ночь на 25 ноября административное здание морского терминала КТК под Новороссийском (Российская Федерация) получило повреждения после атаки дронов.

    Губернатор Краснодарского края РФ Вениамин Кондратьев назвал атаку одной из самых продолжительных и массированных за последнее время. По его словам, в Новороссийске и окрестностях имеются пострадавшие и повреждены жилые дома.

    Ранее, 24 сентября 2025 года, на центр города Новороссийска совершили массированную атаку с применением беспилотных летательных аппаратов. Атаке подвергся городской офис морского терминала КТК в Новороссийске.

    При этом в Министерстве энергетики РК тогда сообщили, что прием нефти от грузоотправителей на казахстанском участке трубопровода осуществлялся без ограничений.

