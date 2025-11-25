Еще одна атака дронов на КТК: что с казахстанской нефтью

По его словам, удар БПЛА никак не отразился на транспортировке казахстанской нефти.

— Стабильно работаем. По нашей сегодняшней сводке никаких происшествий нет. Вся система работает в стабильном режиме, — сказал Ерлан Акбаров.

Напомним, в ночь на 25 ноября административное здание морского терминала КТК под Новороссийском (Российская Федерация) получило повреждения после атаки дронов.

Губернатор Краснодарского края РФ Вениамин Кондратьев назвал атаку одной из самых продолжительных и массированных за последнее время. По его словам, в Новороссийске и окрестностях имеются пострадавшие и повреждены жилые дома.

Ранее, 24 сентября 2025 года, на центр города Новороссийска совершили массированную атаку с применением беспилотных летательных аппаратов. Атаке подвергся городской офис морского терминала КТК в Новороссийске.

При этом в Министерстве энергетики РК тогда сообщили, что прием нефти от грузоотправителей на казахстанском участке трубопровода осуществлялся без ограничений.