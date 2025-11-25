Беспилотники повредили офис морского терминала КТК под Новороссийском

Беспилотные летательные аппараты атаковали Новороссийск в ночь на 25 ноября. В результате удара поражающие элементы боевой части беспилотника задели административный корпус морского терминала.

— В Южной Озереевке расположен главный центр управления Каспийского Трубопроводного Консорциума, из которого осуществляется контроль за работой всей трубопроводной системы Тенгиз — Новороссийск в России и в Казахстане. Пострадавших не имеется, сразу после объявления общегородского сигнала тревоги «Беспилотная опасность» персонал был эвакуирован в укрытия. Грузовые операции у выносных причальных устройств приостанавливались, — отметили в пресс-службе.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев назвал атаку одной из самых продолжительных и массированных за последнее время. По его словам, в Новороссийске и окрестностях имеются пострадавшие и повреждены жилые дома.

Напомним, что 24 сентября 2025 года на центр города Новороссийска совершили массированную атаку с применением беспилотных летательных аппаратов. Атаке подвергся городской офис морского терминала КТК в Новороссийске.

При этом в Министерстве энергетики РК тогда сообщили, что прием нефти от грузоотправителей на казахстанском участке трубопровода осуществлялся без ограничений.