    16:44, 25 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Беспилотники повредили офис морского терминала КТК под Новороссийском

    Административное здание морского терминала КТК под Новороссийском получило повреждения после ночной атаки дронов, передает Kazinform со ссылкой на пресс-службу Каспийского Трубопроводного Консорциума.

    КТК
    Фото: пресс-служба КТК

    Беспилотные летательные аппараты атаковали Новороссийск в ночь на 25 ноября. В результате удара поражающие элементы боевой части беспилотника задели административный корпус морского терминала.

    — В Южной Озереевке расположен главный центр управления Каспийского Трубопроводного Консорциума, из которого осуществляется контроль за работой всей трубопроводной системы Тенгиз — Новороссийск в России и в Казахстане. Пострадавших не имеется, сразу после объявления общегородского сигнала тревоги «Беспилотная опасность» персонал был эвакуирован в укрытия. Грузовые операции у выносных причальных устройств приостанавливались, — отметили в пресс-службе.

    Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев назвал атаку одной из самых продолжительных и массированных за последнее время. По его словам, в Новороссийске и окрестностях имеются пострадавшие и повреждены жилые дома.

    Напомним, что 24 сентября 2025 года на центр города Новороссийска совершили массированную атаку с применением беспилотных летательных аппаратов. Атаке подвергся городской офис морского терминала КТК в Новороссийске. 

    При этом в Министерстве энергетики РК тогда сообщили, что прием нефти от грузоотправителей на казахстанском участке трубопровода осуществлялся без ограничений. 

    Адия Абубакир
    Автор
