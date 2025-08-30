Руслан Берденов ушел с поста замакима Шымкента

Руслан Берденов занимал пост заместителя акима города Шымкент с 24.02.2025.

Напомним, 21 апреля, спустя два месяца после назначения Берденова на пост заместителя акима Шымкента, на него было совершено покушение.

В результате полученных ранений пострадавший был экстренно госпитализирован и прооперирован.

Подозреваемый был задержан на месте преступления и водворен в изолятор временного содержания сроком на два месяца на период предварительного расследования.

22 июля дело о покушении на замакима Шымкента Руслана Берденова передано в суд.

20 августа в межрайонном суде по уголовным делам вынесли приговор по резонансному делу о покушении на заместителя акима Шымкента Руслана Берденова.