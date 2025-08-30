РУ
телерадиокомплекс президента РК
    19:29, 29 Август 2025

    Руслан Берденов ушел с поста замакима Шымкента

    Руслан Берденов ушел с поста заместителя акима Шымкента по собственному желанию. Об этом сообщили в пресс-службе акимата города.

    Руслан Берденов
    Фото: Gov.kz

    Руслан Берденов занимал пост заместителя акима города Шымкент с 24.02.2025.

    Напомним, 21 апреля, спустя два месяца после назначения Берденова на пост заместителя акима Шымкента, на него было совершено покушение

    В результате полученных ранений пострадавший был экстренно госпитализирован и прооперирован.

    Подозреваемый был задержан на месте преступления и водворен в изолятор временного содержания сроком на два месяца на период предварительного расследования.

    22 июля дело о покушении на замакима Шымкента Руслана Берденова передано в суд.

    20 августа в межрайонном суде по уголовным делам вынесли приговор по резонансному делу о покушении на заместителя акима Шымкента Руслана Берденова.

    Кадровые назначения Назначения Шымкент Отставки Акимат
    Жанара Мухамедиярова
