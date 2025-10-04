12:41, 04 Октябрь 2025 | GMT +5
Руслан Берденов получил должность в акимате Алматы
Бывший заместитель акима Шымкента Руслан Берденов назначен на новую должность в Алматы, передает корреспондент агентства Kazinform.
Информацию о его назначении подтвердили в пресс-службе акимата Алматы.
Напомним, в апреле этого года на Берденова было совершено покушение — спустя два месяца после назначения на пост заместителя акима Шымкента. Чиновник получил ранения, был экстренно госпитализирован и перенес операцию.
Подозреваемого позже задержали на месте преступления и обвинили по статье «Покушение на убийство».
20 августа по данному резонансному делу был вынесен приговор.
29 августа Руслан Берденов покинул пост замакима Шымкента по собственному желанию.