    12:41, 04 Октябрь 2025 | GMT +5

    Руслан Берденов получил должность в акимате Алматы

    Бывший заместитель акима Шымкента Руслан Берденов назначен на новую должность в Алматы, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Руслан АрысбекұлыБЕРДЕНОВ
    Фото: Gov.kz

    Информацию о его назначении подтвердили в пресс-службе акимата Алматы. 

    Напомним, в апреле этого года на Берденова было совершено покушение — спустя два месяца после назначения на пост заместителя акима Шымкента. Чиновник получил ранения, был экстренно госпитализирован и перенес операцию. 

    Подозреваемого позже задержали на месте преступления и обвинили по статье «Покушение на убийство». 

    20 августа по данному резонансному делу был вынесен приговор. 

    29 августа Руслан Берденов покинул пост замакима Шымкента по собственному желанию. 

