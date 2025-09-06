РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
    11:32, 06 Сентябрь 2025 | GMT +5

    Уголовное дело возбуждено в отношении экс-председателя финпола Кожамжарова

    Генеральная прокуратура Казахстана сообщила о возбуждении уголовного дела в отношении экс-председателя Агентства по борьбе с экономической и коррупционной преступностью К. Кожамжарова,  передает агентство Kazinform.

    КОЖАМЖАРОВ Кайрат Пернешович
    Фото: kazpravda.kz

    — В отношении экс-председателя Агентства по борьбе с экономической и коррупционной преступностью Кожамжарова К.П. начато досудебное расследование по фактам превышения должностных полномочий, а также легализации денежных средств, полученных преступным путем, в разные периоды его пребывания на руководящих должностях, — говорится в сообщении.

    По всем уголовным делам образованы следственно-оперативные группы под руководством спецпрокуроров.

    Иная информация в соответствии со ст. 201 УПК РК разглашению не подлежит.

    Ранее сообщалось, что Генеральная прокуратура подтвердила причастность Кожамжарова к «Хоргосскому делу».

    Напомним, о масштабных хищениях на таможенных постах в Алматинской области финансовая полиция заявила в конце 2011 года. Там действовала организованная преступная группировка, которая насчитывала более 100 человек. Согласно информации финпола, в деятельность ОПГ вместе с представителями криминальных структур были вовлечены отдельные должностные лица правоохранительных органов, которые покровительствовали группировке за денежное вознаграждение.

    Гульжан Тасмаганбетова
    Автор
