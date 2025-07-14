Бывшего антикоррупционного следователя Олесю Кексель подозревают в пытках

— Генеральной прокуратурой 04.07.2025 по подозрению в совершении преступления, предусмотренного статьей 146, частью 2, пунктами 1, 2 Уголовного кодекса («Пытки»), признана подозреваемой бывший заместитель руководителя Следственного департамента Национального бюро по противодействию коррупции Кексель О.И, — сообщили в пресс-службе надзорного органа.

Напомним, в 2019 году в Генпрокуратуру уже поступало заявление от гражданина, утверждавшего, что его принуждали к даче показаний, и в числе возможных участников называлась Кексель. Тогда МВД прекратило расследование, сославшись на отсутствие состава преступления.



Олеся Кексель вела дела экс-министра здравоохранения РК Жаксылыка Доскалиева, экс-премьер-министра РК Серика Ахметова, экс-исполняющей обязанности председателя Комитета фармации Министерства здравоохранения РК Ларисы Пак, а также дело экс-министра национальной экономики РК Куандыка Бишимбаева.