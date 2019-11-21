Дело в отношении Олеси Кексель  прекращено – Кайрат Кожамжаров

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Экс-Генеральный прокурор РК, ныне депутат Сената Кайрат Кожамжаров прокомментировал расследование дела в отношении бывшего начальника Службы спецпрокуроров Олеси Кексель, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В отношении Кексель дело прекращено, знаю это непосредственно от Кексель. Я связывался с ней», - сказал Кайрат Кожамжаров, отвечая на вопросы журналистов в кулуарах пленарного заседания Сената

Вместе с тем, он добавил, что Олеся Кексель - профессионал своего дела.

«Она была приглашена мной. Под ее руководством было расследовано много дел», - добавил Кайрат Кожамжаров.

По его мнению, если было бы достаточно доказательств, то такое дело бы не было бы прекращено.

«Для того чтобы дать оценку в целом по уголовному делу, это надо быть следователем или прокурором, я сегодня таковым не являюсь. И во-вторых, надо изучать материалы уголовного дела. Исходя из своего опыта, скажу, что не один прокурор не прекратит такое дело, если будет достаточно доказательств. Это мое мнение», - подчеркнул Кайрат Кожамжаров.