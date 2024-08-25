Визит Токаева в Таджикистан, ОСМС и экстренная посадка в Алматы – обзор недели

Главным событием недели стал визит Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Таджикистан и подписание договора о союзнических отношениях. Также казахстанцы горячо обсуждали ОСМС и возможное повышение выплат. Другая обсуждаемая тема – ситуация в алматинском аэропорту, где самолет экстренно приземлился всего через 15 минут после взлета. Заслуженные награды на этой неделе получили казахстанские шахтеры, а шахматистка Бибисара Асаубаева завоевала «серебро» на Гран-при ФИДЕ. Подробнее - в обзорном материале от агентства Kazinform.

Договор между странами

22 августа Касым-Жомарт Токаев по приглашению Эмомали Рахмона прибыл с государственным визитом в Таджикистан. Сначала были проведены переговоры в узком составе, затем Касым-Жомарт Токаев и Эмомали Рахмон заслушали отчет о сотрудничестве в развитии электронного правительства. Главам государств рассказали, в том числе, о возможностях использования технологий искусственного интеллекта для улучшения доступности и эффективности госууслуг. Это направление может стать одним из самых перспективных в сотрудничестве между двумя странами.

После встречи глав государств в узком составе переговоры продолжились с участием членов официальных делегаций. В своем выступлении Касым-Жомарт Токаев обратил внимание на особую значимость подписываемого Договора о союзнических отношениях между Республикой Казахстан и Республикой Таджикистан. Подписание этого документа знаменует начало нового этапа двустороннего сотрудничества. Кроме того, в рамках государственного визита были подписаны 15 различных меморандумов.

По завершении двусторонних переговоров Касым-Жомарт Токаев и Эмомали Рахмон выступили с совместным заявлением для представителей средств массовой информации. На этой встрече Президент Казахстана отметил, что страны обладают огромным потенциалом для дальнейшего наращивания взаимной торговли. К примеру, Астана готова увеличить поставки в Таджикистан на сумму порядка 200 млн долларов по 85 различным товарным позициям. Таджикская сторона тоже обладает серьезными резервами для наращивания своего экспорта в Казахстан. Кроме того, стороны условились рассмотреть возможности создания совместных предприятий по мукомольному производству, выпуску кондитерских изделий, растительного масла, переработке животноводческой продукции. Касым-Жомарт Токаев отметил, что на стадии проработки находится ряд масштабных проектов в сферах промышленности, сельского хозяйства, транспорта и цифровизации.

Позже Касым-Жомарт Токаев и Эмомали Рахмон посетили концерт в честь открытия Дней культуры Казахстана. А второй день своего государственного визита Касым-Жомарт Токаев начал со встречи с председателем нижней палаты Парламента Таджикистана. Встретился он и с Премьер-министром страны Кохиром Расулзодой.

Ранее, 21 августа, по итогам казахстанско-таджикского инвестиционного форума в Душанбе подписан ряд коммерческих соглашений и контрактов на сумму порядка $900 млн.

Параспортсмены в Париже

На этой неделе первый поток казахстанских паралимпийцев отправился в Париж. В состав делегации вошли спортсмены, представляющие команды по волейболу сидя, паранастольному теннису и параплаванию. Всего казахстанские спортсмены завоевали 33 лицензии в 9 видах спорта. Так, национальная сборная по волейболу сидя получила лицензию впервые за 28 лет. Сами Паралимпийские игры пройдут с 28 августа по 8 сентября.

Как сообщалось ранее, в преддверии предстоящих XVII Паралимпийских игр Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов встретился с членами сборной страны. Он вручил им государственный флаг.

А как именно проходил процесс подготовки членов национальной паралимпийской сборной, рассказал вице-президент Национального паралимпийского комитета РК Бакыт Сапаров. Своей личной историей поделилась параспортсменка Айсулу Сулейменова, лишившаяся обеих ног.

День шахтера

День шахтера традиционно отмечают в последнее воскресенье лета, в этом году это 25 августа. Указом Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева в преддверии Дня шахтера за плодотворный труд в отечественной угольной промышленности и вклад в развитие шахтного строительства группа работников отрасли награждена государственными наградами.

23 августа глава Правительства Олжас Бектенов вручил от имени Главы государства награды шахтерам области Улытау. В Карагандинской области государственные награды страны получили 18 представителейугольной промышленности.

Шах и мат

Бибисара Асаубаева стала серебряным призером Гран-при ФИДЕ среди женщин. В последнем туре она сыграла вничью с Вейшали Рамешбабу (Индия) и завершила турнир с 5,5 очками. Как сообщалось ранее, Бибисара Асаубаева возглавила топ-10 в блиц среди девушек в рейтинге ФИДЕ.

Экстренная посадка

Самолет экстренно вернулся в аэропорт Алматы из-за инфаркта у пассажира. Борт, летевший в Атырау, вернулся обратно спустя 15 минут после взлета.

Состояние мужчины медики оценили как крайне тяжелое: если бы борт не был возвращен, учитывая, что время полета до Атырау составляет три часа, велик был риск получить остановку сердца. Произойти это могло в любую минуту..

Напомним, 17 августа рейс SWR161 авиакомпании Swissair, выполнявший полет из Токио в Цюрих, произвел экстренную посадку в аэропорту Астаны. Экипаж принял решение приземлиться из-за подозрения на инсульт у 50-летнего пассажира. После успешной посадки, во время разворота на рулежной дорожке, самолет по ошибке экипажа съехал на грунт.

Уже на этой неделе вице-министр транспорта Талгат Ластаев на брифинге в ведомстве прокомментировал инцидент. Согласно требованиям ИКАО, расследование проведет страна регистрации воздушного судна, то есть Швейцария.

Два новых праздника

В Казахстане появились два новых праздника. В том числе - национальный день печати, отмечать который казахстанцы будут 2 февраля. А вот 1 октября объявлен официальным Днем работников радио.

В Министерстве культуры и информации отметили, что профессиональные праздники сотрудников отраслей послужат дополнительным стимулом для дальнейшего развития отечественных СМИ. Постановление введено в действие с 21 августа 2024 года.

ОСМС – петиция и возможные изменения

Казахстанцы опубликовали петицию по изменению системы ОСМС. Авторы обращения предлагают ограничить перечисление взносов по страхованию одним источником: то есть раз средства не возвращаются к казахстанцам и не собираются на счету, то взносов из одного источника доходов достаточно. В петиции также подняли вопрос отмены обязательных взносов со стороны предпринимателей в случае, если за месяц у них не было дохода.

Подробно о том, как сегодня работает система медстрахования, рассказал глава Фонда Абылкаир Скаков. Он объяснил, почему казахстанцы не могут вернуть себе часть взносов с медстрахования, даже если не пользовались услугами врачей.

Абылкаир Скаков также уточнил платят ли дважды казахстанцы за ОСМС, имеющие несколько мест работы. По словам скакова, с каждого работника поступает взнос в размере 2%. Однако есть определенный порог — 17 тысяч тенге. Выше этой суммы, деньги не списываются.

Еще Абылкаир Скаков разъяснил вопрос повышения ставок взносов казахстанцев по системе ОСМС.

Без запрета на междугородние перевозки



Министр транспорта Марат Карабаев на брифинге в Правительстве заявил, что запрещать междугородние перевозки для водителей такси InDrive и «Яндекс.Такси» в Казахстане не будут. О планах ввести такое ограничение министр говорил еще 30 июля. Таким образом, ведомство планировало вернуть популярность регулярным автобусным маршрутам. В ответ многие казахстанцы выступили против этой идеи.

А теперь Марат Карабаев заявил, что это было лишь предложение одного из участников рабочей группы по усовершенствованию деятельности агрегаторов. Такая поправка не готовится и не обсуждается,

Новые авиарейсы

Прямые рейсы в Токио, Джидду и Сиань запустят из Казахстана. С сентября авиакомпания Air Astana планирует запустить прямые рейсы по маршруту «Шымкент-Джидда», с 1 ноября авиакомпания SCAT запустит рейсы по направлению «Шымкент — Сиань». С декабря 2024 года авиакомпания Air Astana рассматривает вопрос возобновления прямых пассажирских рейсов в Малайзию по маршруту «Алматы — Куала-Лумпур». В среднесрочной перспективе планируется запуск рейсов в Токио и Нью-Йорк.

Ранее вице-министр транспорта Талгат Ластаев сообщил, что в Казахстане овербукинг авиабилетов является незаконной практикой.

Проблемы комфортных школ

Премьер-министр Олжас Бектенов ранее поручил до 1 сентября обеспечить ввод в эксплуатацию 98 «комфортных» школ. На деле к началу учебного года будут открыты всего 20 таких школ.

Причины задержки в реализации плана по строительству «комфортных» школ на заседании общественного совета фонда Samruk-Kazyna назвал глава АО «Samruk-Kazyna Construction» Маулен Айманбетов. Он объяснил, что есть нормативный срок строительства: школы на 2000 мест должны строиться 25-28 месяцев. Ускорять работы в ущерб качеству не правильно.