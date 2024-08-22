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    17:21, 22 Август 2024 | GMT +6

    Касым-Жомарт Токаев и Эмомали Рахмон заслушали отчет о сотрудничестве в развитии электронного правительства

    Касым-Жомарт Токаев и Эмомали Рахмон
    Фото: Акорда

    Касым-Жомарт Токаев и Эмомали Рахмон заслушали отчет о сотрудничестве в развитии электронного правительства. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Акорды. 

    Президентам было доложено, что в 2024 году специалистами двух стран успешно развернуты ключевые компоненты систем Единая платформа интернет-ресурсов (ЕПИР) и SmartBridge на серверах Таджикистана.

    Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана Жаслан Мадиев и директор Агентства по инновациям и цифровым технологиям Таджикистана Мирзо Хуршед проинформировали о прохождении комплексного обучения таджикских специалистов и начале работы над сайтами для государственных органов Таджикистана, а также о детальной проработке интеграции переданных IT-решений.

    Касым-Жомарт Токаев и Эмомали Рахмон
    Фото: Акорда
    Касым-Жомарт Токаев и Эмомали Рахмон
    Фото: Акорда

    Главам государств также рассказали о возможностях использования технологий искусственного интеллекта (ИИ) для улучшения доступности и эффективности государственных услуг. Это направление может стать одним из самых перспективных в сотрудничестве между нашими странами. 

     

    Теги:
    Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев Таджикистан Внешняя политика Казахстана ИИ Центральная Азия Цифровизация Интеграция и партнерство
    Гульмира Байзакова
    Автор
    Гульмира Байзакова
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