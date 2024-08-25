Параспортсменка из Караганды: Спорт помог мне преодолеть все трудности

Не унывать, двигаться вперед и максимально продуктивно проживать каждый день. Такого принципа придерживается параспортсменка Айсулу Сулейменова. Лишивших обеих ног, она вместо того, чтобы жалеть себя, взялась за спорт и стала мотиватором для сотни людей, передает корреспондент агентства Kazinform.

Каждый день своим примером Айсулу Сулейменова вдохновляет и покоряет сердца казахстанцев. Девушка, лишившаяся ног в результате ДТП, будет принимать участие на Паралимпийских играх. Сейчас она готовится к предстоящим соревнованиям и надеется только на победу.

- Меня часто приглашают встретиться с молодежью. Дети благодарят меня. Это вдохновляет меня. Я была бы счастлива, если бы с моих слов и поступков молодежь брала пример, - говорит параспортсменка Айсулу Сулейменова.

Фото из личного архива Айсулу Сулейменовой

В 2011 году с Айсулу случился несчастный случай, она попала в автомобильную аварию. После чего у врачей не было выбора кроме как ампутировать обе ноги. Так, жизнь 20 летней девушки разделилась на до и после. Сегодня она тренируется в паралимпийской сборной Казахстана. В начале этого года, Айсулу заняла второе призовое место по легкой атлетике в Дубае. Айсулу Сулейменова стала серебряным призером международных соревнований. Это ее первая международная гонка. За высокие достижения в спорте она награждена государственной медалью «Шапағат».

Фото из личного архива

- Спорт – залог бодрости и здоровья человека. Именно спорт помог мне преодолеть все психологические трудности и депрессию. В тренажерном зале я так вдохновляюсь, что мне приходят в голову разные идеи. Я стремлюсь это осуществить. А в соревнованиях я думаю только о победе. Потому что я хочу оправдать ожидания тех, кто верит в меня, - говорит параспортсменка Айсулу Сулейменова.

Фото из личного архива

Айсулу Сулейменова родилась в 1991 году в селе Ботакара Карагандинской области. Окончила среднюю школу в городе Сатпаев. Затем поступила и успешно окончила Карагандинский технический университет по специальности «Автоматизация и управление».

Сейчас Айсулу работает IT специалистом в национальной компании. Воспитывает сына и самостоятельно водит автомобиль. Кроме того, она очень активна в социальных сетях, где рассказывает о своей повседневной жизни, работе и тренировках. Девушка отмечает, что с момента несчастного случая полюбила жизнь еще больше.