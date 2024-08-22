Как проходит подготовка членов национальной паралимпийской сборной РК

Вице-президент Национального паралимпийского комитета РК Бакыт Сапаров рассказал, как проходит процесс подготовки членов национальной паралимпийской сборной. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Правительства РК.

Паралимпийский тренировочный центр, соответствующий требованиям мировых стандартов, построен в Астане известной американской компанией и сдан в эксплуатацию в 2008 году. Объект предназначен для качественной и профессиональной подготовки национальных сборных команд и спортивного резерва по летним и зимним паралимпийским видам спорта. Тренировочный центр посещают до 400 человек в день, в год объект обслуживает 65 тысяч человек.

Здесь для людей с особыми потребностями учтены все требования и созданы соответствующие условия. В тренажерных залах установлено инновационное тренировочное оборудование, позволяющее в любое время года заниматься пара атлетам, пара лыжникам и др. • По словам вице-президента Национального паралимпийского комитета РК Бахыта Сапарова, об уникальном оборудовании казахстанского центра известно и за рубежом. Так, специально ради тренировок сюда приезжала сборная Бразилии по пара волейболу. На сегодня все спортивные залы сертифицированы для проведения международных соревнований.

— Наше движение в Казахстане очень мощное. И это благодаря поддержке, которую оказывает нам государство. Самая главная задача центра — социализация людей и их здоровье. Посетители проходят медицинское обследование, для них разработаны специальные реабилитационные программы. Участие в Паралимпиаде для спортсменов — уже большое достижение. Думаю, что казахстанская сборная покажет себя с самой лучшей стороны и привезет домой медали, — сказал вице-президент Национального паралимпийского комитета РК Бакыт Сапаров.

Как сообщалось, Премьер-министр Олжас Бектенов встретился с членами сборной Казахстана в преддверии предстоящих XVII Паралимпийских летних игр 2024. Он вручил национальной олимпийской сборной страны государственный флаг Казахстана, который спортсмены торжественно пронесут во время церемонии открытия игр. Соревнования будут проходить с 28 августа по 8 сентября в Париже.