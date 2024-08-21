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    16:05, 21 Август 2024 | GMT +6

    В Казахстане овербукинг авиабилетов оказался незаконной практикой

    аэропорт, терминал
    Фото: freepik.com

    В Казахстане оказалась незаконной продажа большего количества билетов, чем доступно на самом деле, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Вице-министр транспорта Талгат Ластаев на брифинге в ведомстве сообщил, что соответствующие правила были внесены 5 лет назад. 

    - Это норма, в которой количество мест должно соответствовать количеству проданных билетов. То есть этот вопрос урегулирован законодательством в подзаконном акте, - сказал он. 

    По его словам, авиакомпании, понимая эту норму, применяют данную практику. В случае выявления таких фактов они привлекаются к ответственности.

    Ранее министр транспорта Марат Карабаев заявил, что овербукинг является мировой практикой. 

    Также ранее сообщалось, что глав авиакомпаний и аэропортов Казахстана будут штрафовать за задержки рейсов.

     

     

    Теги:
    Самолет Авиация Транспорт Билеты Минтранспорта РК
    Данира Искакова
    Автор
    Данира Искакова
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