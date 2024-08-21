В Казахстане овербукинг авиабилетов оказался незаконной практикой

В Казахстане оказалась незаконной продажа большего количества билетов, чем доступно на самом деле, передает корреспондент агентства Kazinform.

Вице-министр транспорта Талгат Ластаев на брифинге в ведомстве сообщил, что соответствующие правила были внесены 5 лет назад.

- Это норма, в которой количество мест должно соответствовать количеству проданных билетов. То есть этот вопрос урегулирован законодательством в подзаконном акте, - сказал он.

По его словам, авиакомпании, понимая эту норму, применяют данную практику. В случае выявления таких фактов они привлекаются к ответственности.

Ранее министр транспорта Марат Карабаев заявил, что овербукинг является мировой практикой.

Также ранее сообщалось, что глав авиакомпаний и аэропортов Казахстана будут штрафовать за задержки рейсов.