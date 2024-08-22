Глава государства подписал Указ о награждении шахтеров

Указом Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева в преддверии Дня шахтера за плодотворный труд в отечественной угольной промышленности, вклад в развитие шахтного строительства группа работников отрасли награждена государственными наградами, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.