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    09:00, 22 Август 2024 | GMT +6

    Глава государства подписал Указ о награждении шахтеров

    шахтеры
    Фото: пресс-служба компании Qarmet

    Указом Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева в преддверии Дня шахтера за плодотворный труд в отечественной угольной промышленности, вклад в развитие шахтного строительства группа работников отрасли награждена государственными наградами, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.

    В частности, кавалерами ордена «Құрмет» стали 36 шахтеров, 1 работник награжден орденом «Еңбек даңқы» ІІ степени, 27 горняков награждены орденом «Еңбек даңқы» ІІІ степени, медали «Ерен еңбегі үшін» удостоены 43 человека.

    Ранее заместитель Премьер-министра РК Тамара Дуйсенова сообщила, сколько шахтеров воспользовались правом досрочного выхода на пенсию.

    20 августа памятник погибшим шахтерам открыли в Караганде.

    День шахтера в Казахстане ежегодно отмечают в последнее воскресенье августа. 

    Теги:
    Токаев Акорда Президент Казахстана Шахтеры Касым-Жомарт Токаев
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
    Жанара Мухамедиярова
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