Глава государства подписал Указ о награждении шахтеров
Указом Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева в преддверии Дня шахтера за плодотворный труд в отечественной угольной промышленности, вклад в развитие шахтного строительства группа работников отрасли награждена государственными наградами, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.
В частности, кавалерами ордена «Құрмет» стали 36 шахтеров, 1 работник награжден орденом «Еңбек даңқы» ІІ степени, 27 горняков награждены орденом «Еңбек даңқы» ІІІ степени, медали «Ерен еңбегі үшін» удостоены 43 человека.
Ранее заместитель Премьер-министра РК Тамара Дуйсенова сообщила, сколько шахтеров воспользовались правом досрочного выхода на пенсию.
20 августа памятник погибшим шахтерам открыли в Караганде.
День шахтера в Казахстане ежегодно отмечают в последнее воскресенье августа.