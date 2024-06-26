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    15:50, 26 Июнь 2024 | GMT +6

    Более 7 тысяч шахтеров в Казахстане вышли на пенсию досрочно

    шахтеры
    Фото: kazakhmys_official

    Заместитель Премьер-министра РК Тамара Дуйсенова сообщила, сколько шахтеров воспользовались правом досрочного выхода на пенсию, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Выступая на пленарном заседании Мажилиса вице-премьер отметила, что специальные пособия для работников, занятых на работах с вредными условиями труда, озвученные в прошлом году в Послании Главы государства и поддержанные депутатами, выплачиваются с начала текущего года.

    — Сегодня число их получателей достигло 7140 человек, и на эти цели было потрачено 1,2 миллиарда тенге. Работа продолжается, — сказала Тамара Дуйсенова.

    В октябре 2023 года сообщалось, что Министерство труда и социальной защиты населения РК законодательно закрепит право, благодаря которому шахтеры смогут получать выплаты за счет обязательных пенсионных взносов с 55 лет. 

    Теги:
    Минтруда и соцзащиты РК АрселорМиттал Шахтеры Пенсия
    Серик Сабеков
    Автор
    Серик Сабеков
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