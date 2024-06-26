Более 7 тысяч шахтеров в Казахстане вышли на пенсию досрочно

Заместитель Премьер-министра РК Тамара Дуйсенова сообщила, сколько шахтеров воспользовались правом досрочного выхода на пенсию, передает корреспондент агентства Kazinform.

Выступая на пленарном заседании Мажилиса вице-премьер отметила, что специальные пособия для работников, занятых на работах с вредными условиями труда, озвученные в прошлом году в Послании Главы государства и поддержанные депутатами, выплачиваются с начала текущего года.

— Сегодня число их получателей достигло 7140 человек, и на эти цели было потрачено 1,2 миллиарда тенге. Работа продолжается, — сказала Тамара Дуйсенова.

В октябре 2023 года сообщалось, что Министерство труда и социальной защиты населения РК законодательно закрепит право, благодаря которому шахтеры смогут получать выплаты за счет обязательных пенсионных взносов с 55 лет.