Самолет экстренно вернулся в аэропорт Алматы из-за инфаркта у пассажира

Борт, летевший направлением Алматы – Атырау, вернулся в аэропорт спустя 15 минут после взлета: у одного из пассажиров случился острый инфаркт миокарда. Об этом сообщили в пресс-службе городской клинической больницы №4 Алматы, передает корреспондент агентства Kazinform.

Приземлившись, мужчину передали медикам скорой помощи и экстренно доставили в Городскую клиническую больницу № 4 Алматы.

— Состояние оценивалось крайне тяжелым, отмечался кардиогенный шок, низкое артериальное давление, выраженная одышка, болевой синдром. Была проведена экстренная коронароангиография и выявлено трехсосудистое поражение. Отмечу, что сердце кровоснабжается тремя основными артериями. Две коронарных артерии, это правая коронарная артерия и огибающая артерия, они были полностью закрыты. Передняя межжелудочковая артерия, ее сужение просвета составляло 96%, практически на 4% работало кровоснабжение сердца, — отметил заведующий отделением рентген-эндоваскулярной хирургии и кардиологии ГКБ № 4 Аскар Наринбаев.

По его словам, в таких случаях требуется проведение открытой операции — аортокоронарного шунтирования. После расширенного консилиума врачи горбольницы приняли решение провести эту операцию.

— За короткий срок, за 1-1,5 часа у пациента нарастала ярко выраженная сердечная недостаточность и при транспортировки в другой стационар был высокий риск. Другого выхода не было, как провести стентирование на передней межжелудочковой артерии. Стентирование было выполнено успешно. Состояние пациента удовлетворительное, трое суток находился в отделении реанимации, — добавил врач.

Аскар Наринбаев заявил, что если бы борт не был возвращен, учитывая, что время полета до Атырау составляет три часа, то за это время, в любую секунду или минуту могла бы произойти остановка сердечной деятельности с неблагоприятным исходом.

Мужчина оправился после операции, далее ему предстоит реабилитация.

Возвращение самолета в аэропорт после взлета — редкость. Подобные случаи были зафиксированы в прошлом году - в декабре самолет, вылетевший в Ташкент из Алматы, экстренно развернули из-за технической неисправности двигателя. Также в мае 2023 года вылетевший из Алматы в Ташкент самолет вернулся в аэропорт из-за срабатывания сигнализации о неисправности зарядного устройства аккумуляторной батареи.