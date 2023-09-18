Вылетевший в Ташкент самолет вернулся в аэропорт Алматы

Самолет авиакомпании Air Astana, вылетевший в Ташкент из Алматы, вернулся из-за технической неисправности двигателя, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«17 сентября во время выполнения рейса КС 127 на воздушном судне А320 по направлению Алматы – Ташкент воздушное судно вернулось в аэропорт вылета из-за технической неисправности двигателя. Посадка прошла в штатном режиме. Пассажирам было предоставлено питание и напитки. В настоящее время рейс вылетает на резервном самолете», - сообщили в пресс-службе авиакомпании.

Похожий случай также произошел весной этого года. Тогда самолет авиакомпании Air Astana, вылетевший из Алматы в Ташкент, вернулся в аэропорт вылета из-за срабатывания сигнализации о неисправности зарядного устройства аккумуляторной батареи.