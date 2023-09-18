РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    20:00, 17 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Вылетевший в Ташкент самолет вернулся в аэропорт Алматы

    None
    Самолет авиакомпании Air Astana, вылетевший в Ташкент из Алматы, вернулся из-за технической неисправности двигателя, передает корреспондент МИА «Казинформ».
    «17 сентября во время выполнения рейса КС 127 на воздушном судне А320 по направлению Алматы – Ташкент воздушное судно вернулось в аэропорт вылета из-за технической неисправности двигателя. Посадка прошла в штатном режиме. Пассажирам было предоставлено питание и напитки. В настоящее время рейс вылетает на резервном самолете», - сообщили в пресс-службе авиакомпании.

    Похожий случай также произошел весной этого года. Тогда самолет авиакомпании Air Astana, вылетевший из Алматы в Ташкент, вернулся в аэропорт вылета из-за срабатывания сигнализации о неисправности зарядного устройства аккумуляторной батареи.


    Теги:
    Алматы Аэропорт Происшествия Транспорт Происшествия, ЧС для mail.ru
    Сейчас читают
    Сегодня, 15:20
    Обязательно к посещению: куда сходить в Боровом
    Сегодня, 14:58
    Три офицера Нацгвардии получили ранения на полигоне в Жамбылской области
    Сегодня, 14:49
    Камшыбек Кункабаев побывал в нокдауне, но вышел в полуфинал Азиады
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!