Экстренная посадка Swissair в Астане: Швейцария будет расследовать инцидент

Вице-министр транспорта Талгат Ластаев на брифинге в ведомстве прокомментировал экстренную посадку самолета из Токио в аэропорту Астаны, передает корреспондент агентства Kazinform.

Напомним, 17 августа рейс SWR161 авиакомпании Swissair, выполнявший полет из Токио в Цюрих, произвел экстренную посадку в аэропорту Астаны. Экипаж принял решение приземлиться из-за подозрения на инсульт у 50-летнего пассажира. После успешной посадки, во время разворота на рулежной дорожке, самолет по ошибке экипажа съехал на грунт.

По словам вице-министра, 50-летний пассажир сейчас находится в реанимации.