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    13:25, 21 Август 2024 | GMT +6

    Экстренная посадка Swissair в Астане: Швейцария будет расследовать инцидент

    Экстренная посадка Swissair в Астане
    Фото: аэропорт Астаны

    Вице-министр транспорта Талгат Ластаев на брифинге в ведомстве прокомментировал экстренную посадку самолета из Токио в аэропорту Астаны, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Напомним, 17 августа рейс SWR161 авиакомпании Swissair, выполнявший полет из Токио в Цюрих, произвел экстренную посадку в аэропорту Астаны. Экипаж принял решение приземлиться из-за подозрения на инсульт у 50-летнего пассажира. После успешной посадки, во время разворота на рулежной дорожке, самолет по ошибке экипажа съехал на грунт. 

    По словам вице-министра, 50-летний пассажир сейчас находится в реанимации. 

    - Что касается дальнейшей судьбы, то буквально на днях борт, после соответствующего обследования, вылетел обратно в страну базирования. Все пассажиры были доставлены до места назначения другим воздушным судном. Согласно требованиям ИКАО, расследовать данный инцидент будет страна регистрации воздушного судна, то есть Швейцария, - сказал Ластаев.

    Теги:
    Самолет Авиация Транспорт Минтранспорта РК Аэропорт Швейцария
    Данира Искакова
    Автор
    Данира Искакова
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