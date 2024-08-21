Экстренная посадка Swissair в Астане: Швейцария будет расследовать инцидент
Вице-министр транспорта Талгат Ластаев на брифинге в ведомстве прокомментировал экстренную посадку самолета из Токио в аэропорту Астаны, передает корреспондент агентства Kazinform.
Напомним, 17 августа рейс SWR161 авиакомпании Swissair, выполнявший полет из Токио в Цюрих, произвел экстренную посадку в аэропорту Астаны. Экипаж принял решение приземлиться из-за подозрения на инсульт у 50-летнего пассажира. После успешной посадки, во время разворота на рулежной дорожке, самолет по ошибке экипажа съехал на грунт.
По словам вице-министра, 50-летний пассажир сейчас находится в реанимации.
- Что касается дальнейшей судьбы, то буквально на днях борт, после соответствующего обследования, вылетел обратно в страну базирования. Все пассажиры были доставлены до места назначения другим воздушным судном. Согласно требованиям ИКАО, расследовать данный инцидент будет страна регистрации воздушного судна, то есть Швейцария, - сказал Ластаев.