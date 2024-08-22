Как может измениться предел взносов для казахстанцев по ОСМС
Глава Фонда медицинского страхования Абылкаир Скаков разъяснил вопрос повышения ставок взносов казахстанцев по системе ОСМС. По его словам, речь шла об изменении верхнего порога зарплаты с которой будет взиматься страховка, передает корреспондент агентства Kazinform.
Он уточнил, что на данный момент верхний предел равен 10 МЗП – около 850 тысячи тенге. Однако сейчас Министерство здравоохранения РК рассматривает вопрос его увеличения до 50 МЗП – до 4,5 млн тенге.
- Только этот вопрос рассматривается, а иные вопросы по части увеличения ставок не рассматриваются, - подчеркнул он.
Отметим, что в беседе с корреспондентом редакции, он рассказал чуть больше о планах Минздрава на реформу ОСМС. В ней он сообщил, что ведомство рассчитывает увеличить вовлечение казахстанцев в систему, оптимизировать пакет гарантированного объема медицинской помощи и самого страхового пакета. В скользь он упомянул о повышении ставок по ОСМС как для государства, так и работодателя.
Ранее агентство Kazinform опубликовало большое интервью с председателем правления ФСМС Абылкаиром Скаковым, где он разъяснил принцип работы всей системы и ответил на вопросы о ставках, обслуживании и даже об отмене ОСМС.
Он также поделился, почему казахстанцы не могут вернуть себе часть взносов с медстрахования, если даже не пользовались услугами врачей. И как считаются взносы граждан, трудоустроенных сразу на нескольких работах.
Отметим, что самые богатые казахстанцы платят по 204 тысячи тенге в год на ОСМС.