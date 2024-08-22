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    13:44, 22 Август 2024 | GMT +6

    Как может измениться предел взносов для казахстанцев по ОСМС

    Медицинские услуги, врачи, медицина, больницы
    Фото: freepik.com

    Глава Фонда медицинского страхования Абылкаир Скаков разъяснил вопрос повышения ставок взносов казахстанцев по системе ОСМС. По его словам, речь шла об изменении верхнего порога зарплаты с которой будет взиматься страховка, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Он уточнил, что на данный момент верхний предел равен 10 МЗП – около 850 тысячи тенге. Однако сейчас Министерство здравоохранения РК рассматривает вопрос его увеличения до 50 МЗП – до 4,5 млн тенге.

    - Только этот вопрос рассматривается, а иные вопросы по части увеличения ставок не рассматриваются, - подчеркнул он.

    Отметим, что в беседе с корреспондентом редакции, он рассказал чуть больше о планах Минздрава на реформу ОСМС. В ней он сообщил, что ведомство рассчитывает увеличить вовлечение казахстанцев в систему, оптимизировать пакет гарантированного объема медицинской помощи и самого страхового пакета. В скользь он упомянул о повышении ставок по ОСМС как для государства, так и работодателя.

    Ранее агентство Kazinform опубликовало большое интервью с председателем правления ФСМС Абылкаиром Скаковым, где он разъяснил принцип работы всей системы и ответил на вопросы о ставках, обслуживании и даже об отмене ОСМС.

    Он также поделился, почему казахстанцы не могут вернуть себе часть взносов с медстрахования, если даже не пользовались услугами врачей. И как считаются взносы граждан, трудоустроенных сразу на нескольких работах.

    Отметим, что самые богатые казахстанцы платят по 204 тысячи тенге в год на ОСМС.

    Теги:
    Здравоохранение ОСМС Общество Минздрав РК
    Жуман Кииков
    Автор
    Жуман Кииков
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