Почему казахстанцы не смогут вернуть неиспользованные деньги за ОСМС - ответ главы Фонда медстрахования

Председатель правления НАО «Фонд социального медицинского страхования» Абылкаир Скаков в беседе с корреспондентом редакции Kazinform объяснил, почему казахстанцы не могут вернуть заплаченные за страховку деньги, даже если они не ходили к врачу.

По его словам, это просто не предусмотрено законом. Социальное страхование предусматривает принцип солидарности и оплаты, и у него нет ограничения по количеству услуг, обращениям и объемам помощи. Скаков подчеркнул, что подобный вопрос выходит на рамки культурных ценностей.

- Ты в общий пул средства перечисляешь, и когда сегодня ты помог - этой помощью, этими средствами воспользовался нуждающийся. Завтра, если у тебя возникнет потребность, тебе также помогут остальные. Все остальное уже на уровне понимания и культуры, - заявил он.

Глава ФМС отметил, что человек не может знать будущее, и потому страховой случай может произойти, когда угодно.

- Большое количество автотранспорта сейчас, нагрузка, трафик, в том числе инфекционные какие-то заболевания. Это же все есть. Мы же это проходили во время ковида, и мы все это видели. Как можно сказать, я не буду болеть? Ни один человек не может это сказать, - считает он.

Ранее агентство Kazinform опубликовало большое интервью с Председателем правления ФСМС Абылкаиром Скаковым, где он разъяснил принцип работы всей системы и ответил на вопросы о ставках, обслуживании и даже об отмене ОСМС.