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    18:34, 21 Август 2024 | GMT +6

    Почему казахстанцы не смогут вернуть неиспользованные деньги за ОСМС - ответ главы Фонда медстрахования

    деньги тенге
    Фото: Ринат Дусумов / Kazinform

    Председатель правления НАО «Фонд социального медицинского страхования» Абылкаир Скаков в беседе с корреспондентом редакции Kazinform объяснил, почему казахстанцы не могут вернуть заплаченные за страховку деньги, даже если они не ходили к врачу. 

    По его словам, это просто не предусмотрено законом. Социальное страхование предусматривает принцип солидарности и оплаты, и у него нет ограничения по количеству услуг, обращениям и объемам помощи. Скаков подчеркнул, что подобный вопрос выходит на рамки культурных ценностей.

    - Ты в общий пул средства перечисляешь, и когда сегодня ты помог - этой помощью, этими средствами воспользовался нуждающийся. Завтра, если у тебя возникнет потребность, тебе также помогут остальные. Все остальное уже на уровне понимания и культуры, - заявил он.

    Глава ФМС отметил, что человек не может знать будущее, и потому страховой случай может произойти, когда угодно.

    - Большое количество автотранспорта сейчас, нагрузка, трафик, в том числе инфекционные какие-то заболевания. Это же все есть. Мы же это проходили во время ковида, и мы все это видели. Как можно сказать, я не буду болеть? Ни один человек не может это сказать, - считает он.

    Ранее агентство Kazinform опубликовало большое интервью с Председателем правления ФСМС Абылкаиром Скаковым, где он разъяснил принцип работы всей системы и ответил на вопросы о ставках, обслуживании и даже об отмене ОСМС.

    Теги:
    ОСМС Казахстанцы Тенге Медстрахование Деньги
    Жуман Кииков
    Автор
    Жуман Кииков
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