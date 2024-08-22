РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    19:19, 21 Август 2024 | GMT +6

    Платят ли дважды казахстанцы за ОСМС, имеющие несколько мест работы

    осмс
    Фото: Kazinform

    Председатель правления Фонда социального медицинского страхования РК Абылкаир Скаков рассказал, как распределяются взносы казахстанцев, трудоустроенных сразу на нескольких работах, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Он пояснил, что с каждого работника поступает взнос в размере 2%. Однако у их счетов есть определенный порог — 17 тысяч тенге. Выше этой суммы, деньги не списываются.

    — Он может работать на нескольких — трех-четырех, работах и суммировано его источники дохода, если не достигают этого размера (17 тысяч тенге), то 2% (вносятся). То есть неважно, на скольких работах (он получает зарплату), важен верхний объем, он ограничен — подчеркнул Абылкаир Скаков

    Он отметил, что такой порог введен законодательством и учитывает другие налоги, которые выплачивают казахстанцы. Изначально ставка была еще выше, но ее дважды сокращали, чтобы не создать дополнительную финансовую нагрузку.

    Ранее агентство Kazinform опубликовало большое интервью с председателем правления ФСМС Абылкаиром Скаковым, где он разъяснил принцип работы всей системы и ответил на вопросы о ставках, обслуживании и даже об отмене ОСМС.

    Теги:
    Здравоохранение ОСМС Работа Общество
    Жуман Кииков
    Автор
    Жуман Кииков
    Сейчас читают
    telegram