Платят ли дважды казахстанцы за ОСМС, имеющие несколько мест работы
Председатель правления Фонда социального медицинского страхования РК Абылкаир Скаков рассказал, как распределяются взносы казахстанцев, трудоустроенных сразу на нескольких работах, передает корреспондент агентства Kazinform.
Он пояснил, что с каждого работника поступает взнос в размере 2%. Однако у их счетов есть определенный порог — 17 тысяч тенге. Выше этой суммы, деньги не списываются.
— Он может работать на нескольких — трех-четырех, работах и суммировано его источники дохода, если не достигают этого размера (17 тысяч тенге), то 2% (вносятся). То есть неважно, на скольких работах (он получает зарплату), важен верхний объем, он ограничен — подчеркнул Абылкаир Скаков
Он отметил, что такой порог введен законодательством и учитывает другие налоги, которые выплачивают казахстанцы. Изначально ставка была еще выше, но ее дважды сокращали, чтобы не создать дополнительную финансовую нагрузку.
Ранее агентство Kazinform опубликовало большое интервью с председателем правления ФСМС Абылкаиром Скаковым, где он разъяснил принцип работы всей системы и ответил на вопросы о ставках, обслуживании и даже об отмене ОСМС.