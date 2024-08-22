Самые богатые казахстанцы платят по 204 тысячи тенге в год на ОСМС

Председатель правления НАО «Фонд социального медицинского страхования» Абылкаир Скаков рассказал, сколько платят самые богатые казахстанцы ради обязательного социального медицинского страхования. Его ответ: 204 тысячи тенге в год, передает корреспондент агентства Kazinform.

По его словам, эта сумма складывается из максимального порога взноса в фонд — 17 тысяч тенге в месяц и заработной платы самих казахстанцев. Каждый работник перечисляет на медстраховку по 2% от своего дохода, но только до этого предела.

— Если мы знаем, что по другим обязательным платежам, как правило, устанавливается обязанность не ниже, то в данном случае не может быть выше. При этом заработная плата ограничена. Максимальная заработная плата, с которой исчисляется отчисление, не превышает 850 тысяч тенге. Соответственно, в год 204 тысячи тенге — это максимальный объем взносов от работника, — пояснил он.

Ранее агентство Kazinform опубликовало большое интервью с председателем правления ФСМС Абылкаиром Скаковым, где он разъяснил принцип работы всей системы и ответил на вопросы о ставках, обслуживании и даже об отмене ОСМС.

Он также поделился, почему казахстанцы не могут вернуть себе часть взносов с медстрахования, если даже не пользовались услугами врачей. И как считаются взносы граждан, трудоустроенных сразу на нескольких работах.