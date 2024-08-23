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    20:01, 22 Август 2024 | GMT +6

    Касым-Жомарт Токаев и Эмомали Рахмон посетили концерт в честь открытия Дней культуры Казахстана

    Касым-Жомарт Токаев и Эмомали Рахмон посетили концерт в честь открытия Дней культуры Казахстана
    Фото: Акорда

    Касым-Жомарт Токаев и Эмомали Рахмон посетили торжественный концерт по случаю открытия Дней культуры Казахстана в Таджикистане. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Касым-Жомарт Токаев и Эмомали Рахмон посетили концерт в честь открытия Дней культуры Казахстана
    Фото: Акорда

    На гала-концерте, прошедшем в государственном комплексе «Кохи Борбад», выступили мастера искусств Казахстана и Таджикистана, в том числе симфонический оркестр и балетная труппа Astana ballet, хор Государственного театра оперы и балета «Астана Опера», этнофолк группа Hassak и другие творческие коллективы.

    В программу вошли известные музыкальные произведения двух народов, отрывки из репертуара мировой классической музыки и хореографические композиции.

    Свое творчество таджикским зрителям представили известные деятели культуры Димаш Кудайберген, Айгуль Улкенбаева, Темирлан Бейсембай (Ratovich), группа El Voice, Фарух Тохтамуратов (Adam) и другие.

    Касым-Жомарт Токаев и Эмомали Рахмон посетили концерт в честь открытия Дней культуры Казахстана
    Фото: Акорда
    Касым-Жомарт Токаев и Эмомали Рахмон посетили концерт в честь открытия Дней культуры Казахстана
    Фото: Акорда
    Касым-Жомарт Токаев и Эмомали Рахмон посетили концерт в честь открытия Дней культуры Казахстана
    Фото: Акорда
    Касым-Жомарт Токаев и Эмомали Рахмон посетили концерт в честь открытия Дней культуры Казахстана
    Фото: Акорда
    Димаш
    Фото: Акорда
    Димаш
    Фото: Акорда
    Касым-Жомарт Токаев и Эмомали Рахмон посетили концерт в честь открытия Дней культуры Казахстана
    Фото: Акорда
    Касым-Жомарт Токаев и Эмомали Рахмон посетили концерт в честь открытия Дней культуры Казахстана
    Фото: Акорда
    Касым-Жомарт Токаев и Эмомали Рахмон посетили концерт в честь открытия Дней культуры Казахстана
    Фото: Акорда
    Касым-Жомарт Токаев и Эмомали Рахмон посетили концерт в честь открытия Дней культуры Казахстана
    Фото: Акорда
    Касым-Жомарт Токаев и Эмомали Рахмон посетили концерт в честь открытия Дней культуры Казахстана
    Фото: Акорда
    Касым-Жомарт Токаев и Эмомали Рахмон посетили концерт в честь открытия Дней культуры Казахстана
    Фото: Акорда
    Касым-Жомарт Токаев и Эмомали Рахмон посетили концерт в честь открытия Дней культуры Казахстана
    Фото: Акорда
    Касым-Жомарт Токаев и Эмомали Рахмон посетили концерт в честь открытия Дней культуры Казахстана
    Фото: Акорда
    Касым-Жомарт Токаев и Эмомали Рахмон посетили концерт в честь открытия Дней культуры Казахстана
    Фото: Акорда

    В рамках Дней культуры Казахстана в Душанбе, Худжанде и Бохтаре пройдет ряд мероприятий, направленных на расширение межкультурных связей.

    Напомним, 21 августа в Парке культуры и отдыха имени Абулькасима Фирдоуси был торжественно открыт бюст казахского поэта и мыслителя Абая Кунанбая.

    Кроме того, были организованы выставка декоративно-прикладного искусства, на которой представлены уникальные артефакты из фонда Национального музея Казахстана, и показ казахских фильмов. 

     

    Теги:
    Культура Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев Таджикистан Видео Внешняя политика Казахстана Интеграция и партнерство
    Гульмира Байзакова
    Автор
    Гульмира Байзакова
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