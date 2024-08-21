Бюст великому казахскому поэту и мыслителю Абаю открыт в Душанбе

Сегодня, 21 августа, в Душанбе в рамках Дней культуры Республики Казахстан в Республике Таджикистан состоялась церемония открытия бюста великому казахскому поэту и философу Абаю Кунанбаеву, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Министерства культуры и информации РК.

На торжественной церемонии выступила министр культуры и информации Республики Казахстан Аида Балаева, которая подчеркнула значимость этого события для дальнейшего культурного сближения двух народов.

Фото: Минкультуры и информации РК

- Сегодня Казахстан и Таджикистан объединяет не просто дружба и взаимодоверие, основанные на личных усилиях лидеров наших стран. Столица Таджикистана стала еще одной мировой столицей, где увековечен образ славного сына казахского народа. Это не только важное культурное событие для двух стран, но и мощный импульс для еще большего духовного взаимообогащения народов, — отметила Аида Балаева.

Скульптура Абая установлена в парке культуры и отдыха имени Абулкасима Фирдавси.

Фото: Минкультуры и информации РК

В рамках Дней культуры Казахстана в Душанбе запланирован ряд мероприятий, в том числе показ казахстанских художественных фильмов, выставки и концерты с участием мастеров искусств республики.

Завершится программа гала-концертом, который пройдет 22 августа в государственном комплексе «Кохи Борбад».

Как сообщалось ранее, 22-23 августа Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев с государственным визитом посетит Республику Таджикистан. В Душанбе 21 августа состоится торгово-инвестиционный форум Казахстана и Таджикистана. 22 августа в столице Таджикистана пройдет выставка декоративно-прикладного искусства Казахстана.