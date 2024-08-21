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    10:52, 21 Август 2024 | GMT +6

    В Душанбе состоится торгово-инвестиционный форум Казахстана и Таджикистана

    Казахстан Таджикистан
    Фото: НИАТ «Ховар»

    В рамках государственного визита Президента Республики Казахстан в Республику Таджикистан 21 августа в Душанбе состоится торгово-инвестиционный форум Казахстана и Таджикистана. Об этом сообщает Государственный комитет по инвестициям и управлению государственным имуществом Республики Таджикистан, передает агентство Kazinform со ссылкой на НИАТ «Ховар».

    Укрепление торгово-инвестиционного сотрудничества между государствами, привлечение инвестиций Казахстана в экономику Таджикистана, налаживание и расширение сотрудничества между предпринимательскими кругами станут основными темами форума.

    Участники будут выступать по 2-м панелям: «взаимное инвестирование — новые пути сотрудничества» и «современные инновации и технологии — источник возможностей инвестирования».

    Кроме того, 22 августа в Душанбе пройдет выставка декоративно-прикладного искусства Казахстана.

    По информации Министерства культуры Республики Таджикистан, на выставке можно будет ознакомиться с богатой культурой, ювелирными изделиями, национальной одеждой, поясами и другими видами ремёсел казахского народа.

    Выставка организована в рамках государственного визита Президента Республики Казахстан Касыма Жомарт-Токаева в Таджикистан.

    Теги:
    Международная деятельность РК Президент Казахстана Инвестиции Касым-Жомарт Токаев Таджикистан Экономика Международные отношения Центральная Азия
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
    Жанара Мухамедиярова
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