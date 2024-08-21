В Душанбе состоится торгово-инвестиционный форум Казахстана и Таджикистана
В рамках государственного визита Президента Республики Казахстан в Республику Таджикистан 21 августа в Душанбе состоится торгово-инвестиционный форум Казахстана и Таджикистана. Об этом сообщает Государственный комитет по инвестициям и управлению государственным имуществом Республики Таджикистан, передает агентство Kazinform со ссылкой на НИАТ «Ховар».
Укрепление торгово-инвестиционного сотрудничества между государствами, привлечение инвестиций Казахстана в экономику Таджикистана, налаживание и расширение сотрудничества между предпринимательскими кругами станут основными темами форума.
Участники будут выступать по 2-м панелям: «взаимное инвестирование — новые пути сотрудничества» и «современные инновации и технологии — источник возможностей инвестирования».
Кроме того, 22 августа в Душанбе пройдет выставка декоративно-прикладного искусства Казахстана.
По информации Министерства культуры Республики Таджикистан, на выставке можно будет ознакомиться с богатой культурой, ювелирными изделиями, национальной одеждой, поясами и другими видами ремёсел казахского народа.
Выставка организована в рамках государственного визита Президента Республики Казахстан Касыма Жомарт-Токаева в Таджикистан.